Дания планирует предоставить Украине еще больше оружия, - Фредериксен

Премьер также сообщила о новом вкладе в украинскую оборону и безопасность - это 600 тыс. датских крон.

Дания планирует предоставить Украине еще больше оружия, - Фредериксен
Фото: Пресслужба ОПУ

Премьер-министр Королевства Дании Метте Фредериксен анонсировала передачу Украине большего количества оружия.

Об этом Фредериксен сообщила на брифинге в Киеве 21 апреля.

"Один из важнейших сигналов от датской стороны сегодня – что мы планируем предоставить Украине еще больше оружия, потому что сейчас это то, что нужно больше всего", – сказала глава правительства Дании.

Правда, Фредериксен не уточнила, о каком именно вооружении идет речь.

Она также отметила, что Дания внесла новый вклад в украинскую оборону и безопасность – сумма составляет 600 тыс. датских крон. Страна и ранее оказывала существенную политическую, финансовую и санкционную помощь Украине, а также поставляла необходимое оборудование и оружие.

Мэтте Фредериксен сообщила, что ее страна официально подтвердила свое согласие на участие в восстановлении Николаева. Также Дания предоставит поддержку Международному уголовному суду по документации всех преступлений, совершенных Россией, и будет помогать пострадавшим украинским семьям.

Напомним, сегодня премьер-министры Дании и Испании посетили Киев и Бородянку.

В марте Дания заявила, что готова направить своих военных в Украину в рамках миротворческой миссии.

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