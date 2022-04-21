США способны поставлять Украине вооружение в течение длительного времени – Байден

Президент США Джо Байден заявил, что США способны поставлять Украине вооружение в течение длительного времени, информирует CNN .

"У нас есть возможность делать это на протяжении долгого времени", - отметил Байден.

По словам президента США , в ситуации Штатов и их партнеров важно добиваться сохранения единства в вопросе помощи Украине и противостояния РоSSии.

Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине отдельного транша помощи в размере 500 миллионов долларов США в дополнение к 800 миллионам долларов военной помощи, анонсированной ранее.

Упомянутые 500 миллионов долларов могут быть использованы правительством Украины «для стабилизации их экономики, поддержки громад, понесших потери в результате роSSийского нападения, оплаты труда работникам, которые продолжают предоставлять основные услуги народу Украины.