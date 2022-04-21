США способны поставлять Украине вооружение в течение длительного времени – Байден

Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине отдельного транша помощи в размере 500 миллионов долларов, информирует ZN.ua.

США способны поставлять Украине вооружение в течение длительного времени – Байден
© Flickr/White House

Президент США Джо Байден заявил, что США способны поставлять Украине вооружение в течение длительного времени, информирует CNN.

"У нас есть возможность делать это на протяжении долгого времени", - отметил Байден.

По словам президента США, в ситуации Штатов и их партнеров важно добиваться сохранения единства в вопросе помощи Украине и противостояния РоSSии.

Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине отдельного транша помощи в размере 500 миллионов долларов США в дополнение к 800 миллионам долларов военной помощи, анонсированной ранее.

Упомянутые 500 миллионов долларов могут быть использованы правительством Украины «для стабилизации их экономики, поддержки громад, понесших потери в результате роSSийского нападения, оплаты труда работникам, которые продолжают предоставлять основные услуги народу Украины.


Анна Конюченко, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известноВ Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известно
При обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фотоПри обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фото
Затопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNNЗатопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNN
Актуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреляАктуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреля
РоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – АрестовичРоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – Арестович
Блок рекламы


Похожие новости
Некоторые члены НАТО хотят продолжения войны в Украине – глава МИД ТурцииНекоторые члены НАТО хотят продолжения войны в Украине – глава МИД Турции
Военное положение в Украине: Верховная Рада проголосовала новый законопроект, деталиВоенное положение в Украине: Верховная Рада проголосовала новый законопроект, детали
Сейм Латвии признал войну в Украине геноцидомСейм Латвии признал войну в Украине геноцидом
Литва предоставила Украине партию тяжелых минометовЛитва предоставила Украине партию тяжелых минометов
CNN: США не знают, что происходит с отправленным Украине оружиемCNN: США не знают, что происходит с отправленным Украине оружием
Использование химоружия РФ в Украине проверяется – ЗеленскийИспользование химоружия РФ в Украине проверяется – Зеленский
Президентские дебаты во Франции: Макрон выразил поддержку Украине и пообещал оказывать давление на РФПрезидентские дебаты во Франции: Макрон выразил поддержку Украине и пообещал оказывать давление на РФ
Литва передала Украине тяжелые минометыЛитва передала Украине тяжелые минометы
Германия вычеркнула из списка поставок Украине тяжелое вооружение, - BildГермания вычеркнула из списка поставок Украине тяжелое вооружение, - Bild
РоSSия отказала на призывы ООН о пасхальном перемирии в Украине: чтобы «не дать киевским националистам передышку»РоSSия отказала на призывы ООН о пасхальном перемирии в Украине: чтобы «не дать киевским националистам передышку»
Последние новости
Подгружаем последние новости