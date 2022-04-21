FT: Неполный контроль над Мариуполем дает РоSSии шанс объявить конец «денацификации»

В Москве теперь говорят, что взятие Мариуполя и «Азовстали» – это якобы разные и не связанные между собой цели, информирует ZN.ua.

FT: Неполный контроль над Мариуполем дает РоSSии шанс объявить конец «денацификации»
© Официциальный сайт Кремля

Владимир Путин поспешил похвалить армию РоSSии за «освобождение» Мариуполя после двух месяцев тяжелых боев. И это может стать тем самым «большим успехом», о котором мечтают в Москве. Впрочем, Украина отвергла роSSийскую провозглашенную победу, указывая на мощное сопротивление украинских военных на "Азовстали".

Об этом пишет Financial Times, напоминая, что защитники города до сих пор держат оборону на металлургическом заводе, где также скрываются около тысячи гражданских. Но на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу Путин сказал ему поздравить роSSийскую армию с захватом украинского города, ставшего важной целью для соединения оккупированной части Донбасса с территориями, захваченными на юге Украины. Но Шойгу хоть и настаивал, что роSSийская армия контролирует жилые районы Мариуполя, признал, что бои за «Азовсталь» продолжаются. В ответ Путин посоветовал ему не штурмовать завод, а «заблокировать его, чтобы муха не пролетела».


Лесь Димань, ZN.ua

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