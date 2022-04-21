FT: Неполный контроль над Мариуполем дает РоSSии шанс объявить конец «денацификации»

Владимир Путин поспешил похвалить армию РоSSии за «освобождение» Мариуполя после двух месяцев тяжелых боев. И это может стать тем самым «большим успехом», о котором мечтают в Москве. Впрочем, Украина отвергла роSSийскую провозглашенную победу, указывая на мощное сопротивление украинских военных на "Азовстали".

Об этом пишет Financial Times , напоминая, что защитники города до сих пор держат оборону на металлургическом заводе, где также скрываются около тысячи гражданских. Но на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу Путин сказал ему поздравить роSSийскую армию с захватом украинского города, ставшего важной целью для соединения оккупированной части Донбасса с территориями, захваченными на юге Украины. Но Шойгу хоть и настаивал, что роSSийская армия контролирует жилые районы Мариуполя, признал, что бои за «Азовсталь» продолжаются. В ответ Путин посоветовал ему не штурмовать завод, а «заблокировать его, чтобы муха не пролетела».