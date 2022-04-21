FT: Неполный контроль над Мариуполем дает РоSSии шанс объявить конец «денацификации»
В Москве теперь говорят, что взятие Мариуполя и «Азовстали» – это якобы разные и не связанные между собой цели, информирует
Владимир Путин поспешил похвалить армию РоSSии за «освобождение» Мариуполя после двух месяцев тяжелых боев. И это может стать тем самым «большим успехом», о котором мечтают в Москве. Впрочем, Украина отвергла роSSийскую провозглашенную победу, указывая на мощное сопротивление украинских военных на "Азовстали".
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