Уникальную коллекцию Ефима Харабета из мариупольского музея оккупанты вывезли в Донецк

Жена художника – народная артистка Украины Светлана Отченашенко-Харабет погибла в блокадном Мариуполе.

Уникальную коллекцию Ефима Харабета из мариупольского музея оккупанты вывезли в Донецк
Фото: Маріупольська міська рада

Захватчики крадут культурное достояние Мариуполя. Так в Донецк оккупанты вывезли уникальную коллекцию Ефима Харабета из мариупольского музея медальерного искусства.

Об этом сообщила пресс-служба Мариупольского городского совета.

Музей насчитывал более 700 экспонатов, размещённых на 16 стендах.

"Все произведения были переданы в дар музею женой художника – народной артисткой Украины Светланой Отченашенко-Харабет. Она погибла в блокадном Мариуполе в апреле 2022 года", – говорится в сообщении.

Фото: Маріупольська міська рада

Фото: Маріупольська міська рада

Фото: Маріупольська міська рада

Фото: Маріупольська міська рада

Ефим Викторович Харабет – украинский медальер, грек по происхождению. Член Союза художников РСФСР. Заслуженный деятель искусств УССР, почетный гражданин Мариуполя.

Как сообщали, оккупанты уничтожили архив Вячеслава Черновола под Бучей. Из-за вражеских обстрелов также утрачен архив диссидента-шестидесятника, политзаключенного Николая Плахотнюка.

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