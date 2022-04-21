Уникальную коллекцию Ефима Харабета из мариупольского музея оккупанты вывезли в Донецк

Захватчики крадут культурное достояние Мариуполя. Так в Донецк оккупанты вывезли уникальную коллекцию Ефима Харабета из мариупольского музея медальерного искусства.

Об этом сообщила пресс-служба Мариупольского городского совета.

Музей насчитывал более 700 экспонатов, размещённых на 16 стендах.

"Все произведения были переданы в дар музею женой художника – народной артисткой Украины Светланой Отченашенко-Харабет. Она погибла в блокадном Мариуполе в апреле 2022 года", – говорится в сообщении.

Фото: Маріупольська міська рада

Фото: Маріупольська міська рада

Фото: Маріупольська міська рада

Фото: Маріупольська міська рада

Ефим Викторович Харабет – украинский медальер, грек по происхождению. Член Союза художников РСФСР. Заслуженный деятель искусств УССР, почетный гражданин Мариуполя.

Как сообщали, оккупанты уничтожили архив Вячеслава Черновола под Бучей. Из-за вражеских обстрелов также утрачен архив диссидента-шестидесятника, политзаключенного Николая Плахотнюка.