Минюст через два месяца после начала войны решил защищать информацию о должниках и банкротах

Спустя почти два месяца после начала войны Министерство юстиции выступило с инициативой - закрыть открытые данные, распорядителем которой является Минюст. Соответствующий приказ обнародован на сайте министерства.

Никакого понятного объяснения этой инициативы не содержит ни сам приказ, ни какая-либо информация на сайте Минюста.

В преамбуле приказа отмечается, что остановить обнародование информации Минюст решил в соответствии со статьей 20 Закона Украины от 12 мая 2015 г. № 389-VIII «О правовом режиме военного положения» и Указа Президента Украины от 24 февраля 2022 г. № 64 «О введении военного состояния в Украине».

Однако, статья 20 указанного закона только допускает ограничения прав и свобод граждан и юридических лиц в условиях военного положения, и дает отсылку на статьи Конституции по правам и свободам, которые не могут ограничиваться. Что никоим образом не объясняет инициативу Минюста.

А Указ Президента от 24 февраля 2022 года вводил военное положение только на 30 суток. То есть на момент издания приказа Минюста данный нормативный акт исчерпал свою силу в части введения военного положения. И только 21 апреля, то есть через неделю после приказа Минюста, Верховная Рада поддержала президентский законопроект №7300, которым военное положение в Украине было продлено до 25 мая.

Следует отметить, что согласно приказу Министерства юстиции от 28 марта 2016 г. № 897/5 «Об утверждении Перечня информации, подлежащей обнародованию в форме открытых данных, распорядителем которой является Министерство юстиции Украины», Минюст является распорядителем следующих открытых данных :

Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований;

Единый реестр нотариусов;

Государственный реестр аттестованных судебных экспертов;

Единый реестр специальных бланков нотариальных документов;

Уведомления о торгах и другая информация по реализации конфискованного и арестованного имущества и их результатах, об имуществе для безвозмездной передачи;

Государственный реестр печатных СМИ и информационных агентств как субъектов информационной деятельности;

и информационных агентств как субъектов информационной деятельности; Единый реестр предприятий, в отношении которых возбуждено производство по делу о банкротстве;

Единый государственный реестр нормативно-правовых актов;

Реестр действующих, блокированных и отмененных сертификатов открытых ключей;

Реестр административно-территориального устройства;

Информация по автоматизированной системе исполнительного производства;

Единый реестр должников;

Данные центральной базы системы электронных торгов арестованным имуществом.

Теперь, согласно инициативе Минюста, администраторы единых и государственных реестров обязаны удалить уже обнародованную информацию в форме открытых данных.