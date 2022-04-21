Минюст через два месяца после начала войны решил защищать информацию о должниках и банкротах
При этом в Минюсте сослались на Указ Президента, который к моменту издания приказа уже исчерпал свою силу, информирует
Спустя почти два месяца после начала войны Министерство юстиции выступило с инициативой - закрыть открытые данные, распорядителем которой является Минюст. Соответствующий
Никакого понятного объяснения этой инициативы не содержит ни сам приказ, ни какая-либо информация на сайте Минюста.
В преамбуле приказа отмечается, что остановить обнародование информации Минюст решил
Однако, статья 20 указанного закона только допускает ограничения прав и свобод граждан и юридических лиц в условиях военного положения, и дает отсылку на статьи Конституции по правам и свободам, которые не могут ограничиваться. Что никоим образом не объясняет инициативу Минюста.
А Указ Президента от 24 февраля 2022 года вводил военное положение только на 30 суток. То есть на момент издания приказа Минюста данный нормативный акт исчерпал свою силу в части введения военного положения. И только 21 апреля, то есть через неделю после приказа Минюста, Верховная Рада поддержала президентский законопроект №7300, которым военное положение в Украине было продлено до 25 мая.
Следует отметить, что согласно приказу Министерства юстиции от 28 марта 2016 г. № 897/5 «Об утверждении Перечня информации, подлежащей обнародованию в форме открытых данных, распорядителем которой является Министерство юстиции Украины», Минюст является распорядителем следующих открытых данных :
- Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований;
- Единый реестр нотариусов;
- Государственный реестр аттестованных судебных экспертов;
- Единый реестр специальных бланков нотариальных документов;
- Уведомления о торгах и другая информация по реализации конфискованного и арестованного имущества и их результатах, об имуществе для безвозмездной передачи;
- Государственный реестр печатных СМИ и информационных агентств как субъектов информационной деятельности;
- Единый реестр предприятий, в отношении которых возбуждено производство по делу о банкротстве;
- Единый государственный реестр нормативно-правовых актов;
- Реестр действующих, блокированных и отмененных сертификатов открытых ключей;
- Реестр административно-территориального устройства;
- Информация по автоматизированной системе исполнительного производства;
- Единый реестр должников;
- Данные центральной базы системы электронных торгов арестованным имуществом.
Теперь, согласно инициативе Минюста, администраторы единых и государственных реестров обязаны удалить уже обнародованную информацию в форме открытых данных.