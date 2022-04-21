Минюст через два месяца после начала войны решил защищать информацию о должниках и банкротах

При этом в Минюсте сослались на Указ Президента, который к моменту издания приказа уже исчерпал свою силу, информирует ZN.ua.

Минюст через два месяца после начала войны решил защищать информацию о должниках и банкротах
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Спустя почти два месяца после начала войны Министерство юстиции выступило с инициативой - закрыть открытые данные, распорядителем которой является Минюст. Соответствующий приказ обнародован на сайте министерства.

Никакого понятного объяснения этой инициативы не содержит ни сам приказ, ни какая-либо информация на сайте Минюста.

В преамбуле приказа отмечается, что остановить обнародование информации Минюст решил в соответствии со статьей 20 Закона Украины от 12 мая 2015 г. № 389-VIII «О правовом режиме военного положения» и Указа Президента Украины от 24 февраля 2022 г. № 64 «О введении военного состояния в Украине».

Однако, статья 20 указанного закона только допускает ограничения прав и свобод граждан и юридических лиц в условиях военного положения, и дает отсылку на статьи Конституции по правам и свободам, которые не могут ограничиваться. Что никоим образом не объясняет инициативу Минюста.

А Указ Президента от 24 февраля 2022 года вводил военное положение только на 30 суток. То есть на момент издания приказа Минюста данный нормативный акт исчерпал свою силу в части введения военного положения. И только 21 апреля, то есть через неделю после приказа Минюста, Верховная Рада поддержала президентский законопроект №7300, которым военное положение в Украине было продлено до 25 мая.

Следует отметить, что согласно приказу Министерства юстиции от 28 марта 2016 г. № 897/5 «Об утверждении Перечня информации, подлежащей обнародованию в форме открытых данных, распорядителем которой является Министерство юстиции Украины», Минюст является распорядителем следующих открытых данных :

  • Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований;
  • Единый реестр нотариусов;
  • Государственный реестр аттестованных судебных экспертов;
  • Единый реестр специальных бланков нотариальных документов;
  • Уведомления о торгах и другая информация по реализации конфискованного и арестованного имущества и их результатах, об имуществе для безвозмездной передачи;
  • Государственный реестр печатных СМИ и информационных агентств как субъектов информационной деятельности;
  • Единый реестр предприятий, в отношении которых возбуждено производство по делу о банкротстве;
  • Единый государственный реестр нормативно-правовых актов;
  • Реестр действующих, блокированных и отмененных сертификатов открытых ключей;
  • Реестр административно-территориального устройства;
  • Информация по автоматизированной системе исполнительного производства;
  • Единый реестр должников;
  • Данные центральной базы системы электронных торгов арестованным имуществом.

Теперь, согласно инициативе Минюста, администраторы единых и государственных реестров обязаны удалить уже обнародованную информацию в форме открытых данных.

По материалам: ZN.UA /

Лия Ильченко, ZN.ua

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