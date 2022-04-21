Британия обновила санкционный список: в него попал Кива и военные преступники из Бучи

Великобритания обновила санкционный список роSSийских граждан, предприятий, а также других лиц, всячески способствующих агрессии РФ в Украине. Новые ограничения коснутся 26 субъектов, среди которых высокопоставленные военные, причастные к преступлениям в Буче.

Правительство Британии сообщило , что отныне санкции распространяются на нескольких ключевых руководителей роSSийской армии. В частности, первого заместителя начальника Генштаба Николая Богдановского, командующего 64-й отдельной мотострелковой бригады подполковника Азатбека Омурбекова (именно ее считают причастной к преступлениям в Буче), командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова и командующего Силами специальных операций генерал-майора Валерия Флюстикова.

Кроме того, в британском правительстве подчеркнули, что в новый список внесены также те лица, которые публично поддерживают вторжение Путина в Украину. Среди них и украинский депутат-беглец Илья Кива, который сейчас скрывается за границей.

Что касается предприятий, то под санкции попали концерн «Калашников», Арзамасский машиностроительный завод и Военно-промышленная компания – все они, так или иначе, участвуют в вооружении армии РФ .