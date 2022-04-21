Британия обновила санкционный список: в него попал Кива и военные преступники из Бучи
Новые ограничения будут касаться 26 субъектов, среди которых высокопоставленные военные РФ, причастные к преступлениям в Буче, информирует
Великобритания обновила санкционный список роSSийских граждан, предприятий, а также других лиц, всячески способствующих агрессии РФ в Украине. Новые ограничения коснутся 26 субъектов, среди которых высокопоставленные военные, причастные к преступлениям в Буче.
Правительство Британии
Кроме того, в британском правительстве подчеркнули, что в новый список внесены также те лица, которые публично поддерживают вторжение Путина в Украину. Среди них и украинский депутат-беглец Илья Кива, который сейчас скрывается за границей.
Что касается предприятий, то под санкции попали концерн «Калашников», Арзамасский машиностроительный завод и Военно-промышленная компания – все они, так или иначе, участвуют в вооружении армии РФ.
Напомним, что накануне США также обнародовали новый санкционный список, касающийся роSSийских компаний и физических лиц.