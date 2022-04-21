Возвращение депортированных украинцев домой будет еще одной войной с РоSSией, – Подоляк

Украина готовит с РФ переговоры по этому вопросу.

Украинские власти сделают все возможное, чтобы вернуть домой насильно вывезенных в РФ граждан.

Об этом заявил советник главы Офиса президента, украинский переговорщик Михаил Подоляк.

"Мы отслеживаем судьбу каждого украинца, принудительно депортированного в РоSSию. Мы приложим максимум усилий, чтобы вернуть всех наших людей домой, но понимаем, что это будет нелегко. Возвращение депортированных украинцев домой будет еще одной войной с Россией – войной за наших граждан" , – написал Подоляк в твиттере в четверг, 21 апреля.

Вчера в интервью НВ советник главы ОП сообщил, что Украина готовит переговоры с Россией о возвращении депортированных в РФ людей.