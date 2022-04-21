Возвращение депортированных украинцев домой будет еще одной войной с РоSSией, – Подоляк

Украина готовит с РФ переговоры по этому вопросу.

Возвращение депортированных украинцев домой будет еще одной войной с Россией, – Подоляк
Фото: Twitter

Украинские власти сделают все возможное, чтобы вернуть домой насильно вывезенных в РФ граждан.

Об этом заявил советник главы Офиса президента, украинский переговорщик Михаил Подоляк.

"Мы отслеживаем судьбу каждого украинца, принудительно депортированного в РоSSию. Мы приложим максимум усилий, чтобы вернуть всех наших людей домой, но понимаем, что это будет нелегко. Возвращение депортированных украинцев домой будет еще одной войной с Россией – войной за наших граждан" , – написал Подоляк в твиттере в четверг, 21 апреля.

Вчера в интервью НВ советник главы ОП сообщил, что Украина готовит переговоры с Россией о возвращении депортированных в РФ людей.

Напомним, по данным омбудсмена Людмилы Денисовой, роSSийские СМИ сообщают о 800 тысячах депортированных на территорию РоSSии украинцев. Омбудсмен призвала всех, кого вывезли насильственно, воспользоваться пунктом пропуска в городе Нарва (Эстония), чтобы выехать в Европу.

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