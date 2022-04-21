В Запорожской области украинские защитники уничтожили вертолет РФ К-52

Вертолет оснащен противотанковым ракетным комплексом, пушечной установкой с лазерной системой наведения, авиабомбами, информирует ZN.ua.

В Запорожской области украинские защитники уничтожили вертолет РФ К-52
© Нацгвардія України

В Запорожской области подразделение противовоздушной обороны Национальной гвардии Украины в четверг, 21 апреля, уничтожило вертолет РФ К-52 "Аллигатор", информирует прессслужба Национальной гвардии Украины в Facebook.

"Это одна из новейших единиц роSSийской боевой авиации, находящаяся на вооружении у врага. Вертолет оснащен противотанковым ракетным комплексом, пушечной установкой с лазерной системой наведения, авиабомбами и другим оружием", - говорится в сообщении.

В четверг 21 апреля на Изюмском направлении Вооруженные Силы Украины сбили самолет роSSийских оккупантов.

Отмечается, что самолет упал на оккупированную войсками РФ территорию.


Анна Конюченко, ZN.ua

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