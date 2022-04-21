В Запорожской области украинские защитники уничтожили вертолет РФ К-52

В Запорожской области подразделение противовоздушной обороны Национальной гвардии Украины в четверг, 21 апреля, уничтожило вертолет РФ К-52 "Аллигатор", информирует прессслужба Национальной гвардии Украины в Facebook.

"Это одна из новейших единиц роSSийской боевой авиации, находящаяся на вооружении у врага. Вертолет оснащен противотанковым ракетным комплексом, пушечной установкой с лазерной системой наведения, авиабомбами и другим оружием", - говорится в сообщении.

В четверг 21 апреля на Изюмском направлении Вооруженные Силы Украины сбили самолет роSSийских оккупантов.