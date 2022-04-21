Некоторые члены НАТО хотят продолжения войны в Украине – глава МИД Турции

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу считает, что некоторые лидеры стран-участниц НАТО не против, чтобы война в Украине продолжалась как можно дольше. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на CNN Turk.

В эфире канала Чавушоглу подчеркнул, что после переговоров между украинскими и роSSийскими дипломатами в Стамбуле турецкие власти надеялись на прекращение огня и завершение боевых действий в течение нескольких недель. Однако после встречи с министрами иностранных дел других стран-участниц НАТО представитель Турции понял, что надеяться на это не стоит.

«Пообщавшись с министрами иностранных дел стран-членов НАТО, у меня создалось впечатление, что некоторые из них желают, чтобы война в Украине продолжалась и дальше. За счет этого они рассчитывают получить ослабленную РоSSию, которая потеряет свое политическое влияние», - сказал Чавушоглу.