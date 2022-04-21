Из роSSийского плена удалось вернуть еще 19 украинцев: в каком они состоянии: «Среди освобожденных есть...»

обмен пленными

Появились подробности нового обмены пленными.

Состоялся очередной обмен пленными. Подробности сообщила вицепремьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в Телеграм-канале.

Так, в четверг, 21 апреля, домой удалось вернуть 19 человек, из которых 10 военных (включая 2 офицеров) и 9 гражданских.

"На этот раз среди освобожденных есть раненые, и это очень важно. Ведь теперь они смогут получить полноценное лечение и пройти курс реабилитации», - отметила Верещук.

украинские военные, бойцы ВСУ

Напомним, 19 апреля украинские власти провели пятый обмен пленными с роSSийскими оккупантами, вернув домой 76 украинцев.

Среди тех, кого сумели обменять, 60 военных, в том числе 10 офицеров Вооруженных сил Украины.

Также украинские власти договорились о возвращении 16 гражданских лиц, которых роSSийские оккупанты захватили в заложники.

обмен пленными


Анна Вернигора, politeka.net

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