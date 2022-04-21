ВСУ сбили вражеский Су-34 вблизи Изюма

В Харьковской области продолжаются бои с оккупантами.

ВСУ сбили вражеский Су-34 вблизи Изюма
Фото: Укрінформ

Украинские военные сбили еще один вражеский самолет. Это произошло сегодня, 21 апреля, в Харьковской области.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

"Сегодня наши защитники уничтожили еще один вражеский самолет Су-34. РоSSийский истребитель был ликвидирован на Изюмщине, где сейчас продолжаются бои с оккупантами", - в телеграмме написал глава Харьковщины.

За предыдущие сутки, 20 апреля, противовоздушной обороной Сухопутных войск и Воздушных Сил ВСУ были уничтожены четыре воздушных цели роSSийских оккупантов: три БПЛА (ОТР типа "Орлан-10") и одна крылатая ракета.

Всего в войне с Украиной РФ потеряла уже 172 самолета и 151 вертолет.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известноВ Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известно
При обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фотоПри обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фото
Затопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNNЗатопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNN
Актуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреляАктуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреля
На 50-й день войны в Украине ФСБ попросила увеличить расходы на погребение военныхНа 50-й день войны в Украине ФСБ попросила увеличить расходы на погребение военных
Блок рекламы


Похожие новости
Военные сбили два беспилотника оккупантов из ЗРК Stinger и StarstreakВоенные сбили два беспилотника оккупантов из ЗРК Stinger и Starstreak
Украинский срочник сбил вражеский беспилотник из автомата: фотоУкраинский срочник сбил вражеский беспилотник из автомата: фото
РоSSийские оккупанты принудительно мобилизуют жителей Изюма в Харьковской области — ДенисоваРоSSийские оккупанты принудительно мобилизуют жителей Изюма в Харьковской области — Денисова
Украинские защитники над Одессой сбили роSSийский БПЛА "Орлан-10"Украинские защитники над Одессой сбили роSSийский БПЛА "Орлан-10"
Над Одессой уничтожили еще один вражеский беспилотник, - ВК "Юг"Над Одессой уничтожили еще один вражеский беспилотник, - ВК "Юг"
Освобожден ряд населенных пунктов: ВСУ "зачищают" врага вокруг ИзюмаОсвобожден ряд населенных пунктов: ВСУ "зачищают" врага вокруг Изюма
Над Одесщиной сбили роSSийский беспилотникНад Одесщиной сбили роSSийский беспилотник
Пожалели "Стингер", ударили "Иглой": украинские бойцы сбили вертолет оккупантов, фотоПожалели "Стингер", ударили "Иглой": украинские бойцы сбили вертолет оккупантов, фото
РоSSияне депортируют людей из оккупированного Изюма в РоSSиюРоSSияне депортируют людей из оккупированного Изюма в РоSSию
Оккупанты принудительно вывозят людей из Изюма: подробности беспределаОккупанты принудительно вывозят людей из Изюма: подробности беспредела
Последние новости
Подгружаем последние новости