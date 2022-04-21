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2022-04-21
ВСУ сбили вражеский Су-34 вблизи Изюма
В Харьковской области продолжаются бои с оккупантами.
Фото: Укрінформ
Украинские военные сбили еще один вражеский самолет. Это произошло сегодня, 21 апреля, в Харьковской области.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
"Сегодня наши защитники уничтожили еще один вражеский самолет Су-34. РоSSийский истребитель был ликвидирован на Изюмщине, где сейчас продолжаются бои с оккупантами", - в телеграмме написал глава Харьковщины.
За предыдущие сутки, 20 апреля, противовоздушной обороной Сухопутных войск и Воздушных Сил ВСУ были уничтожены четыре воздушных цели роSSийских оккупантов: три БПЛА (ОТР типа "Орлан-10") и одна крылатая ракета.
Всего в войне с Украиной РФ потеряла уже 172 самолета и 151 вертолет.