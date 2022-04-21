ВСУ сбили вражеский Су-34 вблизи Изюма

В Харьковской области продолжаются бои с оккупантами.

Украинские военные сбили еще один вражеский самолет. Это произошло сегодня, 21 апреля, в Харьковской области.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

"Сегодня наши защитники уничтожили еще один вражеский самолет Су-34. РоSSийский истребитель был ликвидирован на Изюмщине, где сейчас продолжаются бои с оккупантами", - в телеграмме написал глава Харьковщины.

За предыдущие сутки, 20 апреля, противовоздушной обороной Сухопутных войск и Воздушных Сил ВСУ были уничтожены четыре воздушных цели роSSийских оккупантов: три БПЛА (ОТР типа "Орлан-10") и одна крылатая ракета.