Украина получит от Словении большое количество танков, - СМИ

В свою очередь Словения запросила у Германии в качестве компенсации более современную технику.

Словения даст Украине большое количество танков, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Взамен от Германии страна получит боевую машину пехоты Marder и колесную бронемашину Fuchs.

Т-72 активно используется украинской армией и не требует дополнительной подготовки бойцов.

По информации издания, Словения также запросила у Германии более современную технику как компенсацию. В перечне – немецкий боевой танк Leopard 2, колесный танк Boxer и боевая машина пехоты Puma.

В то же время министр обороны Германии Кристин Ламбрехт 21 апреля подтвердила информацию, что ее страна организует обучение для украинских солдат на 155-мм самоходных орудиях-гаубицах Panzerhaubitze 2000.

По словам Ламбрехт, это один из способов поддержки для Украины.