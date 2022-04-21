Украина получит от Словении большое количество танков, - СМИ
В свою очередь Словения запросила у Германии в качестве компенсации более современную технику.
Словения даст Украине большое количество танков, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Взамен от Германии страна получит боевую машину пехоты Marder и колесную бронемашину Fuchs.
Т-72 активно используется украинской армией и не требует дополнительной подготовки бойцов.
По информации издания, Словения также запросила у Германии более современную технику как компенсацию. В перечне – немецкий боевой танк Leopard 2, колесный танк Boxer и боевая машина пехоты Puma.
В то же время министр обороны Германии Кристин Ламбрехт 21 апреля подтвердила информацию, что ее страна организует обучение для украинских солдат на 155-мм самоходных орудиях-гаубицах Panzerhaubitze 2000.
По словам Ламбрехт, это один из способов поддержки для Украины.
Напомним, Литва передала Украине тяжелые минометы. А, по информации СМИ, министерство обороны Германии по требованию канцелярии изъяло все тяжелое вооружение из списка запросов, поданного Украиной, хотя немецкая промышленность готова его поставить в кратко- и среднесрочной перспективе.