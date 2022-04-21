Bloomberg: Уровень героизма защитников Мариуполя встречается только в легендах и мифах

Помните об Азовстале! Скоро такие фразы будут играть такую же роль в героической украинской обороне от РоSSии, как и лозунг «Помните Аламо». Азовсталь – это огромный металлургический завод в Мариуполе, городе, который роSSийская армия, пытаясь покорить, фактически уничтожила. На этом заводе несколько тысяч украинских солдат и меньшая группа гражданских держатся под постоянной роSSийской бомбардировкой и атаками.

На этой неделе они пренебрегли роSSийским ультиматумом капитулировать или быть уничтоженными, - пишет на страницах Bloomberg бывший главный редактор издания Handelsblatt Андреас Клут. В видеообращении один из командиров защитников Мариуполя призвал мировых лидеров организовать «процедуру изъятия», чтобы вывезти солдат и гражданских в безопасную третью страну. Такая эвакуация напоминала бы подобную операцию в Дюнкерке в 1940 году, когда союзники спасли своих солдат от немцев. Но она маловероятна.

«Вероятнее всего, защитникам Азовстали придется решать свою судьбу самим. Сдаться – не вариант, и они это четко дали понять. Их выбранный выход, похоже, – это умереть за свою страну в этом последнем редуте», – говорится в статье.

Как и героизм в общем, такая непоколебимая смелость встречается только в прошлом, в легендах или даже мифах, когда доблестное поражение делает дальнейшую победу еще более драматичной. В Аламо в 1836 году мексиканцы оцепили и убили техасцев, защищавших свой гарнизон. Но злоба из-за их зверств заставила других техасцев победить мексиканцев в течение следующего месяца. В результате появилась Республика Техас. Еще более масштабное событие произошло в 480 году до нашей эры, когда царь Ксеркс привел свою гигантскую персидскую армию к узкому горному проходу в Фермопилах, чтобы атаковать и покорить греческие города-государства. Небольшое войско из 300 спартанцев держали оборону прохода в течение трех дней, пока их не предали. Все спартанцы погибли. Но они замедлили персидское наступление. К концу года греки одержали победу в войне.