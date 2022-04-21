«Против этих ребят у россиян нет никаких шансов»: бойцы ВСУ дали жару оккупантам на Харьковщине

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«Вот так боги войны восходят на Олимп»

Экипажи БМ-21» Град " ВСУ успешно уничтожают вражеские цели на Харьковщине. Соответствующие кадры показали на странице 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в Фейсбук.

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"Вот так боги войны восходят на Олимп. Экипажи БМ-21 «Град» холодноярцев «насыпают» оккупантам. И довольно успешно уничтожают вражеские цели на Харьковщине. Именно за эту точность, меткость, самоотверженность и смелость их командира – боевого офицера на имя Антон – президент наградил орденом Богдана Хмельницкого III», - говорится в сообщении.

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"Против этих ребят у россиян нет никаких шансов", - подчеркнули в сообщении.

Отметим, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери оккупантов по состоянию на 21 апреля составили около 21 тысяч человек личного состава. Также россияне потеряли 829 танков и 2118 единиц боевых бронированных машин. Остальные потери врага: артиллерийских систем – 393 ед, РСЗО - 136 ед, средства ПВО - 67 ед, самолет – 172 ед, вертолетов – 151 ед, автомобильной техники - 1508 ед, корабли /катера / - 8 ед, цистерн с ГСМ - 76, БПЛА оперативно-тактического уровня - 166, Специальная техника - 27, Пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.

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Анна Вернигора, politeka.net

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