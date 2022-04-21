Военное положение в Украине: Верховная Рада проголосовала новый законопроект, детали

Верховная Рада

В Верховной Раде Украины народные избранники проголосовали много новых законопроектов, среди которых и документ о военном положении в стране.

Верховная Рада Украины продолжает работать, несмотря на военное время. Так, в Украине продлили военное положение до 25 мая и одобрили взимание активов рф в пользу страны. Об этом сообщила народный депутат Кира Рудык.

В частности, проголосованы такие важные для страны законопроекты, как продление военного положения еще на 30 дней – до 25 мая, изменения в бюджет (выделили 200 млрд гривен в резервный фонд на нужды ВСУ и МО), взимание роSSийских активов в пользу государства.

Напомним, ранее стало известно, что в Верховную Раду внесли законопроект, которым предлагалось продлить военное положение в Украине еще на месяц. Сегодня, 21 апреля, депутаты за него проголосовали. Ранее сообщалось, что военное положение в Украине будет продолжаться столько, сколько будет идти война с россией.

руины, дома, война, Мариуполь


Галина Струс, politeka.net

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