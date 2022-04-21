Кадыров пообещал путину убрать Зеленского и послал в Украину три группы бойцов: в СНБО раскрыли детали

Кадыров пообещал путину убрать Зеленского и послал в Украину три группы бойцов: в СНБО раскрыли детали

Было три группы, которые заходили 26 февраля на территорию нашей страны.

Глава Чеченской Республики брал на себя обязательство по ликвидации украинского президента. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал подробности планов руководителя кремля владимира путина в начале войны в Украине.

Об этом он рассказал в эфире Радио НВ.

"Приказ и план получил кадыров во время посещения путина. На этой встрече был согласован план по ликвидации украинского президента. кадыров брал на себя обязательство, что его группировка это сделает, наша разведка отслеживала эти процессы", – заявил Данилов.

Он также добавил, что там было три группы, которые заходили 26 февраля на территорию нашей страны.

"Одна из трех групп была уничтожена нашими военными. Две после этого убрались. Одна сейчас находится на территории Донецкой области, другая находится на территории Мариуполя. Они идут в 3-4 эшелона — там, где полная безопасность", - пояснил Данилов.


Александра Павленко, politeka.net

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