Состоялся шестой обмен пленными, возвращены 19 украинцев

В этот раз среди освобожденных есть ранены.

Состоялся шестой обмен пленными, возвращены 19 украинцев
Фото: ОПУ

Сегодня, 21 апреля, состоялся шестой обмен пленными между Россией и Украиной. Спасены 19 человек.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Сегодня мы возвращаем домой 19 человек, из которых 10 военных (включая 2 офицеров) и 9 гражданских", - написала она.

Верещук подчеркнула, что в этот раз среди освобожденных есть ранены, теперь они смогут получить полноценное лечение и пройти курс реабилитации.

"Попутно спасибо Президенту Зеленскому за постоянную личную вовлеченность в процесс обмена пленными", - добавила она.

Напомним, во вторник, 19 апреля Украине удалось вернуть 60 военнослужащих, 10 из которых – офицеры, и 16 гражданских.

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