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2022-04-21
Состоялся шестой обмен пленными, возвращены 19 украинцев
В этот раз среди освобожденных есть ранены.
Фото: ОПУ
Сегодня, 21 апреля, состоялся шестой обмен пленными между Россией и Украиной. Спасены 19 человек.
Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.
"Сегодня мы возвращаем домой 19 человек, из которых 10 военных (включая 2 офицеров) и 9 гражданских", - написала она.
Верещук подчеркнула, что в этот раз среди освобожденных есть ранены, теперь они смогут получить полноценное лечение и пройти курс реабилитации.
"Попутно спасибо Президенту Зеленскому за постоянную личную вовлеченность в процесс обмена пленными", - добавила она.
Напомним, во вторник, 19 апреля Украине удалось вернуть 60 военнослужащих, 10 из которых – офицеры, и 16 гражданских.