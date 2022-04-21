С начала вторжения РФ в Попасной погибли более 100 человек, оккупанты контролируют половину города

Глава Луганской ОВА заявил, что уличные бои идут без остановки, информирует ZN.ua.

С начала вторжения РФ в Попасной погибли более 100 человек, оккупанты контролируют половину города
© Сергей Гайдай / Facebook

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что сейчас оккупанты контролируют около половины Попасной.

"Сейчас россияне контролируют около половины города. К этому району у нас нет доступа. Из оккупированной части Попасной россияне "эвакуируют", то есть депортируют людей в Первомайск. Уличные бои идут без остановки, люди живут в бомбоубежищах, выйти на улицу не имеют возможности из-за плотности обстрелов", - отметил Гайдай в Facebook.

С начала вторжения РФ в городе погибли более 100 человек. До сих пор в бомбоубежищах остается более 2,5 тысячи жителей. Эвакуация осложнена

По его словам, уцелевшие дома в городе отсутствуют. Медицинскую помощь жителям могут оказать только военные врачи.

После того, как украинские защитники отошли от Кременной, роSSийские оккупанты контролируют 80 процентов территории Луганской области.


Анна Конюченко, ZN.ua

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