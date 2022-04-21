С начала вторжения РФ в Попасной погибли более 100 человек, оккупанты контролируют половину города
Глава Луганской ОВА заявил, что уличные бои идут без остановки, информирует
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что сейчас оккупанты контролируют около половины Попасной.
"Сейчас россияне контролируют около половины города. К этому району у нас нет доступа. Из оккупированной части Попасной россияне "эвакуируют", то есть депортируют людей в Первомайск. Уличные бои идут без остановки, люди живут в бомбоубежищах, выйти на улицу не имеют возможности из-за плотности обстрелов", - отметил Гайдай в
С начала вторжения РФ в городе погибли более 100 человек. До сих пор в бомбоубежищах остается более 2,5 тысячи жителей. Эвакуация осложнена
По его словам, уцелевшие дома в городе отсутствуют. Медицинскую помощь жителям могут оказать только военные врачи.
После того, как украинские защитники отошли от Кременной, роSSийские оккупанты контролируют 80 процентов территории Луганской области.