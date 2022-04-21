Комендантский час на Днепропетровщине отменяется, но не навсегда: когда и на сколько

Борис Филатов

Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал отмену комендантского часа на некоторое время по всей области.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 57-е сутки защищаются от роSSийских оккупационных войск. С первых дней введено военное положение и комендантский час. Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал отмену ограничений на определенное время.

Борис Филатов

Как стало известно, комендантский час будет отменен с 23 на 24 апреля. Данное решение приняла военная администрация Днепропетровской области. Филатов отметил, что не может отрицать данную информацию или комментировать.

"Если военная администрация приняла такое решение, то оно целесообразно", - сказал Филатов, имея в виду отмену комендантского времени на Пасху.

Стоит отметить, что Пасха в 2022 году отмечается 24 апреля. Несмотря на инициативу "пасхального перемирия" россия отказалась прекращать огонь на несколько дней, чтобы христиане восточного обряда отпраздновали религиозный праздник.


Артём Батечко, politeka.net

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