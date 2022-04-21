Украинские войска в Попасной уничтожили отряд наемников из Сирии и Ливии, – Данилов

По мнению секретаря СНБО, в целом РФ могла привлечь на войну против Украины до 300-500 таких наемников.

В последнее время на фронте со стороны РФ начали воевать ливийцы и сирийцы. В Попасной в Луганской области ВСУ недавно уничтожили небольшой отряд таких наемников.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал в интервью НВ.

"У нас есть сегодня фотографии именно этих людей, которые были уничтожены в городе Попасная Луганской области. Сложно сказать, какие они воины. У нас другие климатические условия. И война, пожалуй, другая. Думаю, что они не совсем ожидали того, что здесь увидели", – отметил Данилов.

Он добавил, что отряд был полностью уничтожен. Он был небольшим – примерно 20-25 человек.

"А сколько их бродит по территории Донецкой, Луганской областей, которые были частично оккупированы с 2014 года, сказать сложно. Но я не думаю, что их тысячи. Это может быть 300-500: они физически больше завезти не могут, поэтому что у них там тоже идет война, боевые действия", – пояснил секретарь СНБО.

В конце марта украинская разведка сообщила, что РоSSия уже собрала тысячи наемников в Сирии и Ливии. За участие в боевых действиях против Украины будут платить 300-600 долларов.