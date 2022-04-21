Руководители ФРГ и Франции должны понести уголовную и политическую ответственность за ситуацию в мире в 2022 году - Рамис Юнус

Агрессия РоSSии в Украине стала лакмусовой бумажкой, которая проявила все огрехи того мира, каким он сложился после развала Советского Союза, к 2022 году. И западные политики должны понести за это ответственность, от политической до уголовной, заявил американский политолог Рамис Юнус в эфире телеканала "Украина 24".

"Агрессия РоSSии в Украине - это как лакмусовая бумажка, которая проявила все огрехи мира, каким он выглядит на 2022 год. ООН , НАТО, ОБСЕ , и вся система безопасности, которая существовала худо-бедно последние 30 лет, Старая Европа, Новая Европа, Евросоюз и лидеры этой территории - Германия, Франция, а также Китай , РоSSия, Турция, Ближний Восток. Кто союзник - кто не союзник... Что произошло?", - сказал политолог.

По его словам, , с попустительства Запада ситуация осложнялась после развала СССР , но особенно последние 20 лет, когда к власти в РоSSии пришел Путин.

"Когда где-то на какой-то территории бесхозность, сила права отходит, и появляется право силы. И вот это право силы начала демонстрировать та же РоSSия, после прихода спецслужб к власти", - подчеркнул Рамис Юнус.

Первый серьезный сигнал мировому сообществу, по его словам, был дан в 2008 году, когда РоSSия вторглась в Грузию. Но этому предшествовали чеченские войны.

"Все это привело к тому, что внутри страны он (Путин, - ред.) завинтил гайки, был ликвидирован всяческий политический процесс, его имитация была. И потом он стал угрожать всему цивилизованному миру. Начинается новая эра, и в этой эре РоSSия требует свое место, как правопреемник Советского Союза", - подчеркнул политолог.

Особенную роль, по его словам, в этом сыграли Германия и Франция.

"На Западе очень любят делегировать. Делегировали Ельцину вначале все постсоветское пространство. И что получилось? Потом делегировал Франции, Германии, ту же территорию, под руководством Путина. Что получилось? Сегодня наконец-то до них всех доходит", - сказал Юнус.

По словам политолога, он не испытывает доверия к сегодняшней озабоченности, которую, в частности, демонстрируют в Германии и Франции.

"90 процентов их крокодиловых слез (Германии и Фрации) сегодня у меня не вызывает веры. Это сделала Украина и ее героический народ, заставил их всех сегодня эту роль выполнять. Вспомните в самом начале, какие телодвижения были. Зеленскому самолет предлагали, через два-три дня Киев сдадут, вот эти пораженческие настроения. И посмотрите, какие песни начали петь сегодня. Уже подключается и Макрон, и немцы - все те, которые рьяно лоббировали все эти годы, 20 лет, интересы Кремля", - заявил политолог.

"И если мы хотим понять, что сегодня происходит, это началось не 24 февраля. Мы должны четко знать историю болезни. Начало - это развал Советского Союза, потому что закончилась та система безопасности, она уже не стала работать. И ее пробуксовка, как лакмусовая бумажка, она проявлялась в 2008 году после агрессии против Грузии. Один к одному. Никакой разницы нет, 2008 год, или 2014-й, или 2022-й. Это просто по масштабам. Потому, что Грузия на политической карте не имеет того веса, который имеет Украина. Но суть, болезнь одна и та же - поползновения РоSSии по отношению к Грузии , Украине, Беларуси, всему постсоветскому пространству, то, что в Казахстане было - это одно и то же, метастазы того советского мракобесия", - заявил Юнус.

По его словам, Путин с 2008 года целенаправленно демонстрировал эту политику миру.

"Получилась такая сборная солянка, часть взяли от Гитлера - немецкий мир/русский мир, часть взяли от Китая - рыночная экономика, которая, в отличии от плановой, хорошая основа для коррупции. Эта коррупция дала возможность скупить всю Европу. Это все и есть история болезни", - заявил политолог.

Он подчеркнул, что были четкие сигналы пробуксовки мировой системы безопасности, которые можно определить по конкретным событиям и годам.

"2008 год - пошел в Грузию, посмотрел на реакцию. 2009 год - Северный поток-1. 2014 год - без выстрела взял Крым. Американцы, европейцы прилетали в Киев : "Не стреляйте, мы договоримся". Результат - он пошел дальше, на Донбасс", - заявил Юнус.

"И только тогда Украина и ее народ стали сопротивляться, потому что понимали, что если и там пойдет, как в Крыму, и это тоже уйдет без выстрела. Это только благодаря вам остановились там", - подчеркнул политолог.

Он также напомнил о Минских соглашениях, которые были заключены при посредничестве конкретных западных лидеров.

"Опять же - вам навязали капитулянские Минские соглашения. Кто навязал? Французы, немцы. Хорошо, что вы 8 лет сопротивлялись и не реализовывали эти документы. И готовились к войне. Сегодня уже это видно", - сказал Юнус.

Он выразил уверенность, что западные политики, которые являлись участниками этих политических процессов, должны понести ответственность.

"Сейчас воочию все проявилось, как Ангела Меркель 16 лет преступно лоббировала (интересы Кремля, - ред.). Ее за это сажать нужно в тюрьму. Про Герхарда Шредера я вообще не говорю. Как и все президенты Франции - их тоже сажать надо в тюрьму. То есть, там, где политическая ответственность, они должны нести политическую ответственность. А там, где уголовная, - должны понести уголовную ответственность", - заявил политолог.