«Или даже меньше»: Арестович сказал, на сколько недель может затянуться наступление врага на Донбассе

Алексей Арестович

Вражеские батальоны становятся все менее боеспособными, не говоря уже о больших потерях в живой силе.

Об этом в эфире Фейгин Live заявил советник главы ОП Алексей Арестович.

"Мы выводим за сутки даже по половинке, а то и по батальону. Хватит на две недели примерно этой всей истории или даже меньше", - спрогнозировал Арестович относительно сроков активного наступления врага.

роSSийская техника, враг, война, танк

По словам советника главы ОП, оккупанты все еще "прилично вооружены", однако они устали вести активные боевые действия, поскольку сами "очень битые".

Напомним, на момент утра 21 апреля украинские защитники уже ликвидировали 21 тысячу оккупантов. Такие данные озвучил Генштаб ЗСУ.

В свою очередь аналитическая группа Conflict Intelligence Team (CIT) указала, что уже не осталось бригады роSSийской морской пехоты, которая не понесла бы потерь в Украине.

война, поле боя

«Их потери заметны в свете слухов о возможном дальнейшем нападении на Молдову. Если боеспособные подразделения во многом утрачены, нападать на Молдову, Польшу или страны Балтии нечем», – сообщили в CIT.


Катерина Петренко, politeka.net

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