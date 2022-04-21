РоSSийская армия нанесла два удара по Запорожью, – глава ОВА

Пострадавших нет.

РоSSийская армия нанесла два удара по Запорожью, – глава ОВА
Олександр Старух
Фото: facebook.com/starukholexander

Днем 21 апреля русские войска дважды ударили по Запорожью. Подробности пока не сообщают. Известно, что обошлось без пострадавших.

"Зафиксировано 2 "прилета" в Запорожье примерно 30 минут назад. Пострадавших нет. Со временем будут подробности", - в 13:40 написал в телеграмме глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Не фотографируйте и не распространяйте информацию. Это наша с вами безопасность!", – напомнил жителям областного центра чиновник.

Напомним, 17 апреля роSSийские оккупанты обстреляли на Запорожье поселки Старомайорское, Макаровка, Сторожево, Нескучное, Времовка, Приютное, Вишневое, Малиновка, Полтавка, Новодаровка, Новоукраинское, Степное. Рашистские войска применили танки, грады, бронетранспортеры, пехоту.

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