В россии разгорелся новый сильный пожар: на этот раз огонь охватил один из главных исследовательских институтов роSSийского Минобороны.

О ЧП стало известно днем в четверг, 21 апреля, сообщают росСМИ. Возгорание произошло в здании 2-го центрального научно-исследовательского института Министерства обороны рф в городе Тверь.

Пожар быстро охватил большую площадь: здание НИИ был охвачено языками пламени и клубами дыма. Пожару присвоили второй уровень сложности. К месту происшесвия выехали пожарные и скорая, движение на дорожном участке перекрыто.

Очевидцы рассказали, что во время пожара люди выпрыгивали из окон горящего здания. Пожарные снимали их со второго этажа.

Позже стало известно, что в результате пожара два человека погибли и еще около трех десятков пострадали. Один человек пропал, его поиски продолжаются.

В результате возгорания крыша НИИ обрушилась.

«Институт занимался разработкой теории вооружения противовоздушной обороны, производил навигационные приборы, системы управления, наведения и ориентации аппаратов наземного, воздушного и космического базирования», - сообщается в телеграм-канале «Збройні сили України. Війна з окупантом».

Отметим, что 20 апреля в центре Москвы на Тверской области разгорелся пожар, в результате которого дым окутал всю площадь.