Оккупанты обстреляли Запорожье, в эвакуационном поезде повыбивало окна: фото

В четверг, 21 апреля, в Запорожье были нанесены два ракетных удара роSSийскими оккупантами по инфраструктуре города, а взрывной волной выбило стекло в эвакуационном поезде, информирует Апостроф.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация и Укрзализныця в Telegram-канале.

"Взрывной волной и обломками выбиты окна в четырех вагонах поезда №119/120 Запорожье-Львов. Пострадавших нет, поезд следует дальше, окна мы терпеливо поменяем по Кривому Рогу", - говорится в сообщении.

В "Укрзализныце" напомнили о запрете на съемку мест "прилетов" и призвали пассажиров при сигнале тревоги в регионе, через который пролегает маршрут, закрывать окна и не находиться непосредственно напротив оконного проема.

"Наши диспетчеры внимательно следят за обстоятельствами и ведут поезда по безопасным маршрутам, но сильные взрывные волны вдали тоже могут нанести ущерб", - подчеркнули в предприятии.


Мария Швец, Апостроф

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