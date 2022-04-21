Эстония и Латвия признали войну РФ против Украины геноцидом

Латвия и Эстония Латвия призвали ужесточить санкции против РоSSии, информирует ZN.ua.

Эстония и Латвия признали войну РФ против Украины геноцидом
© unsplash/kazaks

Эстония и Латвия в четверг, 21 апреля, официально признали войну РоSSии против Украины геноцидом.

"За" проголосовали 86 депутатов парламента Эстонии.

"РоSSийская Федерация совершила, в частности, массовые зверства против мирного населения на временно оккупированных территориях, в частности в городах Буча, Бородянка, Гостомель, Ирпень и Мариуполь, а также во многих других населенных пунктах Украины. Это убийства, похищения, депортации, заключения, осквернение трупов", - заявили в парламенте Эстонии.

Парламенты стран призвали поддержать расследование доказательств военных преступлений, совершенных РоSSийской Федерацией по всей территории Украины.

Глава комитета иностранных дел Латвии Рихард Коль заявил: "Латвия и ее общество продемонстрировали непреклонную поддержку, лояльность и солидарность с Украиной и ее народом. Приняв это заявление и единодушно, мы продолжаем это делать. Мы не должны забывать о главном актуальном приоритете - защитить население Украины от дальнейших преступлений против человечности и помочь Украине освободить свою землю от оккупантов".

Латвия и Эстония Латвия призвали усилить санкции против РоSSии, отказаться от роSSийских энергоносителей и увеличить военную и критическую гуманитарную помощь Украине.


Анна Конюченко, ZN.ua

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