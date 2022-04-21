Сейм Латвии признал войну в Украине геноцидом

Депутаты осудили военную агрессию россиян и их вторжение в Украину с участием белорусского режима.

Сейм Латвии признал войну в Украине геноцидом
Сейм Латвії (ілюстративне фото)
Фото: www.saeima.lv

Парламент Латвии единогласно принял признание войны в Украине геноцидом. Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на текст заявления.

Латвийский сейм выразил поддержку инициативе демократических стран по объединению в расследовании военных преступлений РоSSии, которые она совершает в Украине. Депутаты осудили военную агрессию россиян и их вторжение в Украину с участием белорусского режима.

Глава комитета по иностранным делам Рихардс Колс подчеркнул, что миру необходимо продолжать и расширять поставки вооружения украинцам и немедленно прекратить импорт ископаемых энергоресурсов из РоSSии.

Напомним, что сегодня решение о признании войны геноцидом украинцев приняла Эстония. Это первое государство, проголосовавшее за соответствующее решение после того, как 14 апреля геноцид признала Верховная Рада Украины.



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