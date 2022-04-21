РФ может планировать обстрел железнодорожной инфраструктуры на западе Украины – ЦПД

РоSSия может обстрелять железнодорожную инфраструктуру западных областей Украины, отметили в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины в Telegram.

"Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупреждает: оккупант может планировать обстрел железнодорожной инфраструктуры западных регионов Украины. В нескольких пророSSийских телеграмм-каналах, осуществляющих медиасопровождение войны РФ против Украины, появилась информация о получении россиянами" полного и точного списка координат железнодорожных мостов Украины". В то же время отмечается, что "мостоповалу быть", - говорится в сообщении.

Сведения о расположении объектов железнодорожной инфраструктуры Украины, в частности о виадуках и мостах, никогда не были государственной тайной и находятся в свободном доступе.

"Эксперты центра не исключают, что такие информационные вбросы могут быть частью враждебной информационно-психологической операции, направленной на нагнетание панических настроений среди украинцев, находящихся в западных регионах. Однако, учитывая угрозы атак на натовские колонны с оружием для Украины, нельзя полностью исключать возможности реализации такого плана", – добавили в ЦПИ.