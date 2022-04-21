Под Мариуполем оккупанты подготовили 30-метровые могилы, тела свозят грузовиками

Все тела помещены в пластиковые пакеты.

В Мангуше под Мариуполем роSSийские оккупанты подготовили несколько 30-метровых могил для захоронения погибших.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отметил, что в результате длительного поиска и идентификации мест массового захоронения погибших мариупольцев городские власти установили факт обустройства и массового захоронения погибших жителей Мариуполя в с. Мангуш.

"В районе объездной дороги оккупанты обустроили несколько братских могил размером до 30 метров каждая и грузовиками свозят тела погибших, фактически просто сбрасывая их насыпью", – рассказал Андрющенко.

Заместитель городского головы заметил интересную деталь: все тела помещены в пластиковые пакеты.

"То есть это снова подтверждает нашу предварительную информацию о накоплении тел погибших в другом месте в районе промзоны в Мариуполе", – пояснил он.

Андрющенко подчеркнул: это прямое доказательство военных преступлений и попытки их скрыть.

Для СМИ , которые могут заказать и провести фиксацию через спутниковые снимки, горсовет Мариуполя предоставил отметку расположения могильника. Координаты: 47,05642°С, 37,30717°В.

Фото: t.me/andriyshTime

Напомним, Украина требует немедленной эвакуации из "Азовстали", где остаются 1000 гражданских и 500 раненых военных.