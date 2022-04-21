Business Insider: РоSSия отправила на Донбасс до 20 тысяч наемников из Сирии и Ливии
Военные на Западе говорят, что Москва использует наемников только как «пушечное мясо», информирует
Кремль завербовал 10-20 тысяч наемников, которых отправляет на поле битвы на востоке Украины. В частности, речь идет о бойцах из Сирии и Ливии.
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«Я могу сказать, что мы видим перебрасывание сил из Сирии и Ливии на Донбасс. И эти люди используются как масса против украинской армии. Какими бы ни были их возможности, это просто пехотинцы. У них нет бронемашин и тяжелого оружия. Это просто пехота», – сказал европейский чиновник.