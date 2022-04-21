Business Insider: РоSSия отправила на Донбасс до 20 тысяч наемников из Сирии и Ливии

Военные на Западе говорят, что Москва использует наемников только как «пушечное мясо», информирует ZN.ua.

Business Insider: РоSSия отправила на Донбасс до 20 тысяч наемников из Сирии и Ливии
© Диалог.UA

Кремль завербовал 10-20 тысяч наемников, которых отправляет на поле битвы на востоке Украины. В частности, речь идет о бойцах из Сирии и Ливии.

Об этом пишет Business Insider со ссылкой на европейских чиновников. Один из них на брифинге для прессы в Вашингтоне на условиях анонимности сказал, что сейчас сложно точно сказать, сколько наемников из какой страны РоSSия перебрасывает на войну против Украины. Однако всех их завербовали через группу «Вагнер».

«Я могу сказать, что мы видим перебрасывание сил из Сирии и Ливии на Донбасс. И эти люди используются как масса против украинской армии. Какими бы ни были их возможности, это просто пехотинцы. У них нет бронемашин и тяжелого оружия. Это просто пехота», – сказал европейский чиновник.


Лесь Димань, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известноВ Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известно
При обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фотоПри обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фото
Затопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNNЗатопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNN
Актуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреляАктуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреля
На 50-й день войны в Украине ФСБ попросила увеличить расходы на погребение военныхНа 50-й день войны в Украине ФСБ попросила увеличить расходы на погребение военных
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSияне попытались прорвать оборону ВСУ на Авдеевском направлении, – КириленкоРоSSияне попытались прорвать оборону ВСУ на Авдеевском направлении, – Кириленко
Первое в истории выступление Украины на сессии G20: РоSSия – это болезнь мировой экономики, Украина - клетки иммунитетаПервое в истории выступление Украины на сессии G20: РоSSия – это болезнь мировой экономики, Украина - клетки иммунитета
РФ в войне против Украины потеряла уже около 21 тысячи солдат — Генштаб ВСУРФ в войне против Украины потеряла уже около 21 тысячи солдат — Генштаб ВСУ
РоSSияне обстреляли из "Ураганов" Днепропетровскую областьРоSSияне обстреляли из "Ураганов" Днепропетровскую область
РоSSия отказала на призывы ООН о пасхальном перемирии в Украине: чтобы «не дать киевским националистам передышку»РоSSия отказала на призывы ООН о пасхальном перемирии в Украине: чтобы «не дать киевским националистам передышку»
РоSSия добивается включения Беларуси в гаранты договора с УкраинойРоSSия добивается включения Беларуси в гаранты договора с Украиной
ВСУ отбили девять атак врага на Донбассе, - Штаб ООСВСУ отбили девять атак врага на Донбассе, - Штаб ООС
РоSSия уничтожает генофонд Крыма и ОРДЛО: Подоляк пояснил, почему Украина от этого только выиграетРоSSия уничтожает генофонд Крыма и ОРДЛО: Подоляк пояснил, почему Украина от этого только выиграет
КамАЗами свозят тела, а техника остается: оккупанты несут огромные потери на Донбассе, ситуация обостряетсяКамАЗами свозят тела, а техника остается: оккупанты несут огромные потери на Донбассе, ситуация обостряется
Шарль Мишель о зверствах оккупантов под Киевом: РоSSия должна быть наказанаШарль Мишель о зверствах оккупантов под Киевом: РоSSия должна быть наказана
Последние новости
Подгружаем последние новости