Business Insider: РоSSия отправила на Донбасс до 20 тысяч наемников из Сирии и Ливии

Кремль завербовал 10-20 тысяч наемников, которых отправляет на поле битвы на востоке Украины. В частности, речь идет о бойцах из Сирии и Ливии.

Об этом пишет Business Insider со ссылкой на европейских чиновников. Один из них на брифинге для прессы в Вашингтоне на условиях анонимности сказал, что сейчас сложно точно сказать, сколько наемников из какой страны РоSSия перебрасывает на войну против Украины. Однако всех их завербовали через группу «Вагнер».

«Я могу сказать, что мы видим перебрасывание сил из Сирии и Ливии на Донбасс. И эти люди используются как масса против украинской армии. Какими бы ни были их возможности, это просто пехотинцы. У них нет бронемашин и тяжелого оружия. Это просто пехота», – сказал европейский чиновник.