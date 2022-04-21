"РФ не может захватить завод": Арестович прокомментировал заявление путина о прекращении штурма "Азовстали"

Арестович рассказал, что в течении суток оккупантам не удалось продвинуться ни на одном направлении.

Заявление президента РоSSии Владимира Путина, в котором он запрещает роSSийским военным штурмовать территорию завода "Азовстали" в Мариуполе, означает, что роSSийские войска не могут физически захватить предприятие. Об этом на брифинге заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"С утра Путин и Шойгу провели совещание и публично заявили, что, во-первых, Мариуполь взят, во-вторых, что РоSSия не будет штурмовать "Азовсталь". Потому что "не хотят приносить беды и чинить потери среди роSSийского войска", которому в противном случае пришлось бы вести сложные бои на развалинах "Азовстали". Путин "проявил заботу о роSSийских солдатах". Это означает, что они не могут физически взять "Азовсталь". Они это поняли. Они понесли там огромные потери. Наши защитники продолжают удерживать завод", - сообщил Арестович на брифинге в Офисе президента в четверг.

Также, по словам советника главы ОП, отказ от штурма может быть пояснен еще тем, что РФ перебросила часть своих войск севернее для того, чтобы укрепить там свои силы.

"Они стараются выполнить главное политическое задание – выйти на административную границу Луганской и Донецкой области. Сразу скажу: им не удастся этого сделать", - сказал он.