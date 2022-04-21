"Заявление снова фейк": глава Луганщины Гайдай опровергает сообщения оккупантов о взятии Рубежного

Глава военной администрации Луганщины Сергей Гайдай опроверг взятие Рубежного оккупантами.

Губернатор Луганской ОВА Сергей Гайдай опровергает сообщения оккупантов о взятии под контроль населенного пункта Рубежное.

"В третий раз с начала войны: минобороны рф опять сообщило об "освобождении" Рубежного. Заявление снова фейк ", - написал Гайдай.

Он отметил, что это уже третье подобное "освобождение" оккупантами Рубежного, исходя из роSSийских лживых сводок.

"Впервые этот населенный пункт перешел под контроль захватчиков 1 марта. Затем 18 марта роSSийская пропаганда вновь отчиталась об "освобождении" Рубежного и даже его "зачистке" от ВСУ. Однако 20 марта мы эту информацию опровергли. Вчера иностранные журналисты посетили Южный район Рубежного и также убедились во лжи россии. Страна-фейк не остановится. Следовательно, возможно, в ближайшее время пропаганда россии снова будет отчитываться о четвертом победном "освобождении" Рубежного", - заключил Гайдай.