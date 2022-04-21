"Заявление снова фейк": глава Луганщины Гайдай опровергает сообщения оккупантов о взятии Рубежного

Рубежное, Луганщина, война

Глава военной администрации Луганщины Сергей Гайдай опроверг взятие Рубежного оккупантами.

Губернатор Луганской ОВА Сергей Гайдай опровергает сообщения оккупантов о взятии под контроль населенного пункта Рубежное.

"В третий раз с начала войны: минобороны рф опять сообщило об "освобождении" Рубежного. Заявление снова фейк ", - написал Гайдай.

Он отметил, что это уже третье подобное "освобождение" оккупантами Рубежного, исходя из роSSийских лживых сводок.

"Впервые этот населенный пункт перешел под контроль захватчиков 1 марта. Затем 18 марта роSSийская пропаганда вновь отчиталась об "освобождении" Рубежного и даже его "зачистке" от ВСУ. Однако 20 марта мы эту информацию опровергли. Вчера иностранные журналисты посетили Южный район Рубежного и также убедились во лжи россии. Страна-фейк не остановится. Следовательно, возможно, в ближайшее время пропаганда россии снова будет отчитываться о четвертом победном "освобождении" Рубежного", - заключил Гайдай.


Галина Струс, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известноВ Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известно
При обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фотоПри обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фото
Затопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNNЗатопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNN
Актуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреляАктуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреля
На 50-й день войны в Украине ФСБ попросила увеличить расходы на погребение военныхНа 50-й день войны в Украине ФСБ попросила увеличить расходы на погребение военных
Блок рекламы


Похожие новости
ГСЧС напомнила о правилах безопасности на освобожденных от оккупантов территорияхГСЧС напомнила о правилах безопасности на освобожденных от оккупантов территориях
ВСУ ликвидировали одного из главарей батальона "Спарта": фотоВСУ ликвидировали одного из главарей батальона "Спарта": фото
80% территории Луганской области оккупировано, – глава ОВА80% территории Луганской области оккупировано, – глава ОВА
Уцелевших продовольственных складов в Северодонецке больше нет - глава Луганской ОВАУцелевших продовольственных складов в Северодонецке больше нет - глава Луганской ОВА
Военные сбили два беспилотника оккупантов из ЗРК Stinger и StarstreakВоенные сбили два беспилотника оккупантов из ЗРК Stinger и Starstreak
80 процентов Луганской области контролируют роSSийские оккупанты — глава Луганской ОВА80 процентов Луганской области контролируют роSSийские оккупанты — глава Луганской ОВА
От роSSийских оккупантов освобождены 934 населенных пункта, - ЗеленскийОт роSSийских оккупантов освобождены 934 населенных пункта, - Зеленский
Попытки интегрировать РФ в европейскую экономику были ошибкой - экс-глава МИД ГерманииПопытки интегрировать РФ в европейскую экономику были ошибкой - экс-глава МИД Германии
Шарль Мишель о зверствах оккупантов под Киевом: РоSSия должна быть наказанаШарль Мишель о зверствах оккупантов под Киевом: РоSSия должна быть наказана
"Акция" от Минобороны РоSSии: родственникам оккупантов обещают бесплатный тур на опознание трупов"Акция" от Минобороны РоSSии: родственникам оккупантов обещают бесплатный тур на опознание трупов
Последние новости
Подгружаем последние новости