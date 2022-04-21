Шольц в два раза лично сократил список оружия для Украины и за это ему может грозить отставка
Решением федерального канцлера не довольны как в оппозиции, так и в коалиции, информирует
Министерство обороны Германии по настоянию канцелярии правительства изъяло все тяжелое вооружение из списка поставок оружия Украине, которое должно было поступить в краткой или среднесрочной перспективе, пишет издание
В частности, из списка исчезли танки Leopard, БТР Puma и Marder, БТР Boxer, Fuch.
«Еще в середине марта почти все вооружение, запрашиваемое Украиной, было в списке поставок немецкой промышленности – даже современные танки Leopard 2. Однако впоследствии канцелярия Шольца начала сокращать расходы. Как результат: возможный экспорт оружия из германской оружейной промышленности в Украину, перечисленный Федеральным министерством обороны, сократился с 48 до 24 страниц», - пишет издание.
В частности, из перечня исчезло все тяжелое вооружение, которое немецкая военная промышленность хотела продать Украине, а из начальных 15 запросов Украины на вооружение осталось всего три системы.
Во вторник, 20 апреля, канцлер Шольц заявил, что список оружия для Украины сократили на основании того, что «никто из партнеров его не снабжает».
«Но факт является фактом – США и Великобритания, а также Австралия и Нидерланды поставляют тяжелое вооружение Украине», – подчеркивают в издании.
В то же время, политические оппоненты Шольца и его партии уже призвали канцлера заявить о единой четкой позиции относительно поставок тяжелого вооружения в Украину.
«Власть в Германии должна показать, чего она хочет. Но она этого не делает», -
В свою очередь издание
Одним из вариантов решения вопроса может быть создание «дополнительного списка», в который попадет вычеркнутое ранее вооружение.
При этом Германия до войны и начала активно блокировала военную помощь Украине, а также является одним из основных противников кардинальных санкций против РоSSии.