Доказательство для суда в Гааге: захватчики из рф сняли на видео свои военные преступления
Каждый роSSийский оккупант понесет наказание за свои действия.
Свои военные преступления захватчики снимают на видео. На одном из таких роSSийские оккупанты едут на танке с буквой Z и стреляют по жилым домам. Об этом сообщил Мариупольский городской совет в Telegram.
Примечательно, что уровень цинизма и бесчеловечности россиян подтверждается тем, что они гордятся убийствами мирных жителей Мариуполя. В то же время в мэрии отметили, что эти видео пригодятся как доказательство, когда путинские захватчики предстанут перед судом в Гааге.
"РоSSийские военные не скрывают своих преступлений. Они открыто показывают, как производят обстрел жилых домов в городе. Они даже гордятся тем, что убивают мирных жителей Мариуполя. Это еще одно доказательство для суда в Гааге. Каждый роSSийский оккупант понесет наказание за свои действия", – говорится в сообщении.