Индия отказалась принять самолет для погрузки гуманитарной помощи украинцам

Борт из Японии должен был загрузить помощь на складе ООН в Индии.

Индия отказалась принять японский самолет, предназначенный для гуманитарной помощи украинским переселенцам. Туда должны были загрузить помощь для вынужденных переселенцев, пишет Kyoto со ссылкой на заявление депутата.

Согласно плану, грузовой самолет Воздушных сил самообороны Японии должен был забрать груз, например одеяла, хранившиеся на складах ООН в Индии и Объединенных Арабских Эмиратах, и доставить их в Польшу и Румынию. Оттуда гуманитарку должны были направить украинцам.

Однако Индия, имеющая тесные военные связи с Россией, сначала позволила самолету сесть, но в среду внезапно передумала.

В пятницу кабинет премьер-министра Фумио Кисиды должен был официально одобрить план отправки самолета на конец апреля, но теперь рейс будет отложен из-за запрета Индии. Япония будет и дальше пытаться направить самолет для помощи украинским переселенцам. Этот план был одобрен по запросу Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Ранее Япония через Польшу доставила в Украину бронежилеты и каски. Японский министр обороны Нобуо Киши также утверждал, что страна будет пытаться использовать коммерческие рейсы для отправки в Украину масок и одежды для защиты от химического оружия, а также гражданских беспилотников, на которые был запрос от правительства Украины.

Напомним, Индия выступает с "нейтральной позицией" относительно развязанной в Украине войны. В то же время, индийский премьер рассказал США Байдену, что предложил провести прямые переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РоSSии Владимиром Путиным.

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