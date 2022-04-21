Сейм Латвии разрешил лишать гражданства за поддержку роSSийского вторжения в Украину

Сейм Латвии во втором чтении принял поправки в закон о гражданстве, предложенные Минюстом. Теперь гражданства могут лишать лиц, поддерживающих военные преступления, в частности, вторжение РФ в Украину, сообщает Delfi .

«Внесение поправок в закон "О гражданстве" обосновано тем, что 24 февраля РФ начала военные действия на территории Украины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что поправки поддержали 62 депутата, 14 воздержались и один выступил против.

Новая редакция закона предусматривает, что гражданства Латвии могут лишить человека, оказавшего значительную финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или иную поддержку лицам, государствам или другим образованиям, совершившим такие действия как преступления против мира, геноцид, преступления против человечности, военные преступления, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости демократий или конституционному строю. Также гражданства могут быть лишены лица, участвовавшие в таких действиях.

При этом гражданства могут лишить только тех лиц, которые имеют двойное гражданство. То есть лица, имеющие только гражданство Латвии, не будут его лишены.