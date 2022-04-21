Литва предоставила Украине партию тяжелых минометов

В общей сложности литовцы передали Украине уже 35 видов вооружения, информирует ZN.ua.

Литва предоставила Украине партию тяжелых минометов

Литва передала Украине тяжелые минометы. Об этом 21 апреля сообщило литовское издание BNS со ссылкой на заявление министра национальной обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.

"Мы передали Украине тяжелые минометы в поддержку, я не буду называть цифры, но мы передали многое", – сказал Арвидас Анушаускас.

Также министр добавил, что в Украину уже переданы ракетные комплексы "Стингер", другое противотанковое, зенитное вооружение, боеприпасы, гранаты, пулеметы, средства связи. По словам Арвидаса Анушаускаса, речь идет о 35 видах разнообразного вооружения на десятки миллионов евро.


Юлія Лавришин, ZN.ua

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