ГСЧС напомнила о правилах безопасности на освобожденных от оккупантов территориях

Война продолжается, поэтому 100% безопасных мест сейчас нет, информирует ZN.ua.

ГСЧС напомнила о правилах безопасности на освобожденных от оккупантов территориях
© КГГА, Алексей Самсонов

Жителям освобожденных от роSSийских захватчиков территорий напомнили о правилах безопасности. Спасатели призывают не приближаться к местам, где находились оккупационные силы, говорится в сообщении ГСЧС в фейсбук.

В частности, на территориях, освобожденных от войск РФ, запрещается:

  • ходить в лес, на водоемы, поля, где проводились боевые действия;
  • приближаться к разбитой вражеской технике;
  • заходить в заброшенные сооружения и дома;
  • съезжать на обочину дорог.

«Заметили подозрительный предмет – не приближайтесь! Сообщите спасателям – 101 или национальную полицию-102», - призывают в ГСЧС.

«Враг оставил много растяжек, которые вы можете встретить в очень непредсказуемых местах. Война продолжается, поэтому 100% безопасных мест сейчас нет», - сообщают спасатели.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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