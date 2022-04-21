ГСЧС напомнила о правилах безопасности на освобожденных от оккупантов территориях

Жителям освобожденных от роSSийских захватчиков территорий напомнили о правилах безопасности. Спасатели призывают не приближаться к местам, где находились оккупационные силы, говорится в сообщении ГСЧС в фейсбук .

В частности, на территориях, освобожденных от войск РФ , запрещается:

ходить в лес, на водоемы, поля, где проводились боевые действия;

приближаться к разбитой вражеской технике;

заходить в заброшенные сооружения и дома;

съезжать на обочину дорог.

«Заметили подозрительный предмет – не приближайтесь! Сообщите спасателям – 101 или национальную полицию-102», - призывают в ГСЧС.

«Враг оставил много растяжек, которые вы можете встретить в очень непредсказуемых местах. Война продолжается, поэтому 100% безопасных мест сейчас нет», - сообщают спасатели.