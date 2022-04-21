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2022-04-21
ГСЧС напомнила о правилах безопасности на освобожденных от оккупантов территориях
Война продолжается, поэтому 100% безопасных мест сейчас нет, информирует
Жителям освобожденных от роSSийских захватчиков территорий напомнили о правилах безопасности. Спасатели призывают не приближаться к местам, где находились оккупационные силы, говорится в сообщении ГСЧС в
В частности, на территориях, освобожденных от войск РФ, запрещается:
- ходить в лес, на водоемы, поля, где проводились боевые действия;
- приближаться к разбитой вражеской технике;
- заходить в заброшенные сооружения и дома;
- съезжать на обочину дорог.
«Заметили подозрительный предмет – не приближайтесь! Сообщите спасателям – 101 или национальную полицию-102», - призывают в ГСЧС.
«Враг оставил много растяжек, которые вы можете встретить в очень непредсказуемых местах. Война продолжается, поэтому 100% безопасных мест сейчас нет», - сообщают спасатели.
Анастасия Гурин, ZN.ua