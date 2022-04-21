Бывшие нардепы фракции ОПЗЖ создали в Раде новую депутатскую группу

Главой группы стал Юрий Бойко.

Бывшие нардепы фракции ОПЗЖ создали в Раде новую депутатскую группу
Фото: LB.ua

Бывшие 23 нардепа фракции ОПЗЖ создали новую депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".

Об этом сообщили источники в Верховной Раде Украины.

Главой группы стал бывший глава фракции ОПЗЖ Юрий Бойко.

“В парламенте создана новая депутатская группа "Платформа за жизнь и мир". В нее вошли 23 нардепа, ранее входивших в фракцию ОПЗЖ. Главой группы стал Юрий Бойко”, – рассказал собеседник.

Напомним, на прошлой неделе Первый вице-спикер Александр Корниенко на заседании парламента объявил о приостановлении деятельности фракции ОПЗЖ в соответствии с решением СНБО.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известноВ Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известно
При обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фотоПри обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фото
Затопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNNЗатопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNN
Актуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреляАктуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреля
На 50-й день войны в Украине ФСБ попросила увеличить расходы на погребение военныхНа 50-й день войны в Украине ФСБ попросила увеличить расходы на погребение военных
Блок рекламы


Похожие новости
Житель Гостомеля отследил свои украденные россиянами наушники в БелгородеЖитель Гостомеля отследил свои украденные россиянами наушники в Белгороде
Украинские десантники уничтожили "элитную" бронегруппу из Томска: фотоУкраинские десантники уничтожили "элитную" бронегруппу из Томска: фото
Командир "Азова" призвал предотвратить новую трагедию в Мариуполе: на кону жизни сотен мирных гражданКомандир "Азова" призвал предотвратить новую трагедию в Мариуполе: на кону жизни сотен мирных граждан
Защитники Украины вернули 10-летней девочке телефон, украденный роSSийскими орками: фотоЗащитники Украины вернули 10-летней девочке телефон, украденный роSSийскими орками: фото
Оккупанты создали фильтрационные лагеря: 20 тысяч украинцев держат в плену и не дают им эвакуироватьсяОккупанты создали фильтрационные лагеря: 20 тысяч украинцев держат в плену и не дают им эвакуироваться
ВСУ сделали "сюрприз": отбросили оккупантов на Донбассе и создали угрозу флангу врагаВСУ сделали "сюрприз": отбросили оккупантов на Донбассе и создали угрозу флангу врага
РоSSия готовит новую ложь, чтобы скрыть свои зверства в Украине — МИД БританииРоSSия готовит новую ложь, чтобы скрыть свои зверства в Украине — МИД Британии
РоSSия показала группу подростков в форме и утверждает, что это экипаж крейсера "Москва"РоSSия показала группу подростков в форме и утверждает, что это экипаж крейсера "Москва"
Депутаты ОПЗЖ причастны к срыву эвакуации из Мариуполя, - горсоветДепутаты ОПЗЖ причастны к срыву эвакуации из Мариуполя, - горсовет
В Николаеве враг сжег "Новую почту". Ранены три человекаВ Николаеве враг сжег "Новую почту". Ранены три человека
Последние новости
Подгружаем последние новости