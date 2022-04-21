Бывшие нардепы фракции ОПЗЖ создали в Раде новую депутатскую группу

Бывшие 23 нардепа фракции ОПЗЖ создали новую депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".

Об этом сообщили источники в Верховной Раде Украины.

Главой группы стал бывший глава фракции ОПЗЖ Юрий Бойко.

“В парламенте создана новая депутатская группа "Платформа за жизнь и мир". В нее вошли 23 нардепа, ранее входивших в фракцию ОПЗЖ. Главой группы стал Юрий Бойко”, – рассказал собеседник.

Напомним, на прошлой неделе Первый вице-спикер Александр Корниенко на заседании парламента объявил о приостановлении деятельности фракции ОПЗЖ в соответствии с решением СНБО.