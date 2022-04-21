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2022-04-21
Бывшие нардепы фракции ОПЗЖ создали в Раде новую депутатскую группу
Главой группы стал Юрий Бойко.
Фото: LB.ua
Бывшие 23 нардепа фракции ОПЗЖ создали новую депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".
Об этом сообщили источники в Верховной Раде Украины.
Главой группы стал бывший глава фракции ОПЗЖ Юрий Бойко.
“В парламенте создана новая депутатская группа "Платформа за жизнь и мир". В нее вошли 23 нардепа, ранее входивших в фракцию ОПЗЖ. Главой группы стал Юрий Бойко”, – рассказал собеседник.
Напомним, на прошлой неделе Первый вице-спикер Александр Корниенко на заседании парламента объявил о приостановлении деятельности фракции ОПЗЖ в соответствии с решением СНБО.