На пляжах Одесской области находят фуражки русских моряков

К берегу Черного моря в Одесской области начали прибивать головные уборы русских моряков – фуражки. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщила Государственная пограничная служба Украины, добавив соответствующее фото.

"На берегу моря в Одесской области стали появляться прибитые волнами фуражки, – написали в ГПСУ и пошутили по этому поводу, – Кажется, где-то на "мАскве" чистый четверг".