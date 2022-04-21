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2022-04-21
На пляжах Одесской области находят фуражки русских моряков
Вероятно, это головные уборы солдат из затонувшего крейсера "Москва", информирует
© ГПСУ Госпогранслужба Telegram
К берегу Черного моря в Одесской области начали прибивать головные уборы русских моряков – фуражки. Об этом в своем официальном Telegram-канале
"На берегу моря в Одесской области стали появляться прибитые волнами фуражки, – написали в ГПСУ и пошутили по этому поводу, – Кажется, где-то на "мАскве" чистый четверг".
Фуражка роSSийского моряка
ГПСУ Госпогранслужба Telegram
Юлія Лавришин, ZN.ua