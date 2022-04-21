На пляжах Одесской области находят фуражки русских моряков

Вероятно, это головные уборы солдат из затонувшего крейсера "Москва", информирует ZN.ua.

На пляжах Одесской области находят фуражки русских моряков
© ГПСУ Госпогранслужба Telegram

К берегу Черного моря в Одесской области начали прибивать головные уборы русских моряков – фуражки. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщила Государственная пограничная служба Украины, добавив соответствующее фото.

"На берегу моря в Одесской области стали появляться прибитые волнами фуражки, – написали в ГПСУ и пошутили по этому поводу, – Кажется, где-то на "мАскве" чистый четверг".

Фуражка роSSийского моряка
Фуражка роSSийского моряка
ГПСУ Госпогранслужба Telegram


Юлія Лавришин, ZN.ua

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