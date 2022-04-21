Украину не получится завоевать: роSSийский оккупант в переписке признал поражение РоSSии

СБУ опубликовала скрины переписки роSSийского оккупанта, который пытается захватить Украину, с товарищем. В ходе разговора захватчик заявил, что "Украину не получится завоевать".

Об этом сообщается в Telegram-канале СБУ , информирует Апостроф .

РоSSийский военнослужащий также написал, что на территориях, куда заходят войска РФ , местные жители резко негативно относятся к оккупантам.

"Успехов нет, по сути. Только кучу пацанов потеряли и техники. А захватить город или поселок какой-то нормально не получается. Куда зашли – то местные сильно против нас", – жалуется оккупант.

Он добавил, что ВСУ уничтожили его подразделение на 40%. Военный также размышляет о дезертирстве и делится, что обещанные выплаты за ранение его не особо мотивируют.

"За что это все – не понимаю. Сколько пацанов похоронили просто так! Я бы такой, что тоже сбежал как-то! Никаких денег не стоит оно ... Украину не получится завоевать", - подытожил оккупант.