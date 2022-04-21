На юге ВСУ уничтожено 7 единиц техники врага, среди которых танк, самоходная гаубица «Мста-С» и РСЗО

Населенные пункты Николаевской и Херсонской областей под постоянными обстрелами врага.

Вооруженные силы Украины отразили атаку врага возле Александровки Херсонской области, а также ликвидировали два скрытых поста наблюдения врага.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

«Населенные пункты области под постоянными обстрелами. Вокруг Александровки враг пытался продолжить штурм, но успеха не имел, – говорится в сообщении. – Нашим разведподразделением обнаружены и уничтожены два скрытых поста наблюдения противника».

Также россияне продолжают наносить артиллерийские удары по жилым кварталам и мирным жителям и самого Николаева и области.

"В то же время, вражеские попытки проведения воздушной разведки с помощью БПЛА "Орлан-10" встретили точный выстрел стрелкового оружия наших подразделений, беспилотник-разведчик уничтожен", - отмечает ОК "Юг".

Общие потери врага на южном рубеже нашей обороны составили 34 военных и 7 единиц техники, среди которых танк, самоходная гаубица «Мста-С», реактивная система залпового огня, другая бронированная, автомобильная, инженерная техника.

Корабельная группировка врагов в Черном море ни в количестве, ни в тактике изменений не претерпела.

Напомним, по состоянию на утро 20 апреля уже 20 900 роSSийских военных погибли в Украине.