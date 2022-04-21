Житель Гостомеля отследил свои украденные россиянами наушники в Белгороде

Военные-мародеры не учли, что некоторое награбленное имущество может свидетельствовать об их местонахождении.

Житель Гостомеля Виталий Семенец отследил расположение своих похищенных оккупантами наушников AirPods в Белгородской области РоSSии.

Его дом, как и многие другие, были разграблены россиянами во время временной оккупации. Семенец с семьей покинули свой дом в Гостомеле в первые несколько дней полномасштабного наступления, сообщил мужчина для Insider.

До минувшей субботы они находились в Мукачево. После возвращения семья Семенцев обнаружила, что их дома были разграблены.

С помощью функции "Найди меня" мужчина отследил перемещение своих наушников. В последний раз россияне использовали их 9 апреля.

Напомним, кроме убийств, пыток и изнасилований роSSийская армия совершала и массовые ограбления жилищ мирных жителей. Сотни килограммов награбленного имущества они вывозили в своей технике и даже отправляли по почте из Белоруссии.