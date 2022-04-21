"Грузовиками свозят тела": под Мариуполем нашли 30-метровую братскую могилу, расположение показали на карте

оккупанты, роSSийская техника, колонна

То есть это вновь подтверждает предварительную информацию о скопление тел погибших в другом месте в районе промзоны в Мариуполе.

Местные жители нашли 30-метровую братскую могилу под Мариуполем, которую вырыли роSSийские военные. Оккупанты грузовиками привозят туда тела погибших мариупольцев.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"В результате долгого поиска и идентификации мест массового захоронения погибших мариупольцев установлен факт обустройства и массового захоронения погибших мариупольцев в с. Мангуш. В районе объездной дороги оккупанты обустроили несколько братских могил размером до 30 метров каждая и грузовиками свозят тела погибших, фактически просто сбрасывая их насыпью", - написал Андрющенко.

Он отметил "интересную деталь", что все тела помещены в пластиковые пакеты. То есть это вновь подтверждает предварительную информацию о скопление тел погибших в другом месте в районе промзоны в Мариуполе.

"Это прямое доказательство военных преступлений и попытки их скрыть. Для всех СМИ, кто может заказать и провести фиксацию через сотовые связи предоставляем отметку расположения могилы", - добавил Андрющенко.


Александра Павленко, politeka.net

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