"Грузовиками свозят тела": под Мариуполем нашли 30-метровую братскую могилу, расположение показали на карте

То есть это вновь подтверждает предварительную информацию о скопление тел погибших в другом месте в районе промзоны в Мариуполе.

Местные жители нашли 30-метровую братскую могилу под Мариуполем, которую вырыли роSSийские военные. Оккупанты грузовиками привозят туда тела погибших мариупольцев.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"В результате долгого поиска и идентификации мест массового захоронения погибших мариупольцев установлен факт обустройства и массового захоронения погибших мариупольцев в с. Мангуш. В районе объездной дороги оккупанты обустроили несколько братских могил размером до 30 метров каждая и грузовиками свозят тела погибших, фактически просто сбрасывая их насыпью", - написал Андрющенко.

Он отметил "интересную деталь", что все тела помещены в пластиковые пакеты. То есть это вновь подтверждает предварительную информацию о скопление тел погибших в другом месте в районе промзоны в Мариуполе.