CNN: США не знают, что происходит с отправленным Украине оружием
В Вашингтоне допускают, что после окончания войны что-то из того, что было отправлено в Украину в рамках помощи, может попасть на черный рынок, информирует
До сегодняшнего дня США отправили Украине военную помощь на 2,5 миллиарда долларов. Эта сумма включает новые поставки, прибывшие на территорию страны на этой неделе. Новый пакет помощи включает вертолеты, гаубицы, беспилотники и многие другие виды вооружения. Может ли это оружие попасть в руки РоSSии?
Как выяснили репортеты
«У нас есть четкость в течение короткого периода. Но когда оружие погружается в туман войны, мы ничего не знаем. Все исчезает в большой черной дыре. И после короткого периода исчезает любое понимание», – цитирует CNN источник, ознакомленный с данными американской разведки.