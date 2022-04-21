CNN: США не знают, что происходит с отправленным Украине оружием

В Вашингтоне допускают, что после окончания войны что-то из того, что было отправлено в Украину в рамках помощи, может попасть на черный рынок, информирует ZN.ua.

До сегодняшнего дня США отправили Украине военную помощь на 2,5 миллиарда долларов. Эта сумма включает новые поставки, прибывшие на территорию страны на этой неделе. Новый пакет помощи включает вертолеты, гаубицы, беспилотники и многие другие виды вооружения. Может ли это оружие попасть в руки РоSSии?

Как выяснили репортеты CNN, такой риск если и существует, то он носит более долгосрочный характер. Чиновники США понимают, что существует возможность попадания части этого оружия на черный рынок, когда война в Украине закончится. И таким образом оно может оказаться в руках военных и боевых групп, которых США не планировали вооружать. В прошлом подобные вещи уже происходили в других конфликтах, в которых Вашингтон вооружал ту или иную сторону. Но причина заключается в том, что в США нет четкой схемы, позволяющей отследить, что происходит с американским оружием, как только оно пересекает украинскую границу. Никто не может сказать, какие подразделения получают оказанную военную помощь и как они им пользуются.

«У нас есть четкость в течение короткого периода. Но когда оружие погружается в туман войны, мы ничего не знаем. Все исчезает в большой черной дыре. И после короткого периода исчезает любое понимание», – цитирует CNN источник, ознакомленный с данными американской разведки.


Лесь Димань, ZN.ua

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