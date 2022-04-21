РоSSияне попытались прорвать оборону ВСУ на Авдеевском направлении, – Кириленко

В самом городе роSSийские снаряды в течение суток повредили несколько жилых домов, сельхозпредприятие, медицинское учреждение.

РоSSияне попытались прорвать оборону ВСУ на Авдеевском направлении, – Кириленко
Фото: Павло Кириленко/Донецька ОДА

На протяжении последних суток в Донецкой области россияне ведут обстрелы по мирному населению вдоль всей линии фронта, наиболее активно – на Марьинском, Авдеевском, Очеретинском и Торецком направлениях.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

На Авдеевском направлении россияне попытались прорвать нашу оборону, но потерпели неудачу. В самом городе роSSийские снаряды в сутки повредили несколько жилых домов, сельхозпредприятие, медицинское учреждение. Также вчера перебили газопровод и линии электроснабжения – к вечеру подачу электричества уже возобновили, сейчас продолжаются работы по возобновлению поставок газа.

В Очеретиному повреждены дома и перебиты электросети.

Фото: Павел Кириленко/Донецкая ОГА

В Марьинской общине под обстрелами Марьинка, Красногоровка и Новомихайловка. Повреждены электроснабжение — специалисты работают над восстановлением.

Фото: Павел Кириленко/Донецкая ОГА

На Торецком направлении под огнем "Градов" Нью-Йорк и близлежащие деревни. Есть поврежденное жилье, но без пострадавших.

Фото: Павло Кириленко/Донецька ОДА

Фото: Павло Кириленко/Донецька ОДА

Фото: Павло Кириленко/Донецька ОДА

Фото: Павло Кириленко/Донецька ОДА

Фото: Павло Кириленко/Донецька ОДА

Фото: Павло Кириленко/Донецька ОДА

Напомним, за вторник, 19 апреля оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов Донбасса, есть погибшие и раненые. Разрушения претерпели не менее 30 гражданских объектов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известноВ Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известно
Затопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNNЗатопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNN
При обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фотоПри обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фото
Актуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреляАктуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреля
На 50-й день войны в Украине ФСБ попросила увеличить расходы на погребение военныхНа 50-й день войны в Украине ФСБ попросила увеличить расходы на погребение военных
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSияне обстреляли из "Ураганов" Днепропетровскую областьРоSSияне обстреляли из "Ураганов" Днепропетровскую область
Оккупанты пошли в наступление на Харьковщине в форме ВСУ: где врагу удалось прорватьсяОккупанты пошли в наступление на Харьковщине в форме ВСУ: где врагу удалось прорваться
«За вклад в оборону всей Европы»: в столице Эстонии решили создать Площадь Украины«За вклад в оборону всей Европы»: в столице Эстонии решили создать Площадь Украины
РоSSия хочет сравнить с землей "Азовсталь", где держат оборону защитники Мариуполя, - СБУРоSSия хочет сравнить с землей "Азовсталь", где держат оборону защитники Мариуполя, - СБУ
РоSSияне третий день не дают согласования на гумкоридоры для эвакуации, - ВерещукРоSSияне третий день не дают согласования на гумкоридоры для эвакуации, - Верещук
Одесское побережье укрепляет противодесантную оборону: спикер ОГА рассказал подробностиОдесское побережье укрепляет противодесантную оборону: спикер ОГА рассказал подробности
РоSSияне опять атакуют: актуальная карта боевых действий в УкраинеРоSSияне опять атакуют: актуальная карта боевых действий в Украине
РоSSияне делают "героя" из оккупанта, воевавшего в Буче: фотоРоSSияне делают "героя" из оккупанта, воевавшего в Буче: фото
РоSSияне четвертый раз обстреляли в Северодонецке один и тот же храм, - ГайдайРоSSияне четвертый раз обстреляли в Северодонецке один и тот же храм, - Гайдай
РоSSияне открыли огонь по центру Золотого в Луганской области: двое погибших, четверо раненыхРоSSияне открыли огонь по центру Золотого в Луганской области: двое погибших, четверо раненых
Последние новости
Подгружаем последние новости