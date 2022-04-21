РоSSияне попытались прорвать оборону ВСУ на Авдеевском направлении, – Кириленко

В самом городе роSSийские снаряды в течение суток повредили несколько жилых домов, сельхозпредприятие, медицинское учреждение.

На протяжении последних суток в Донецкой области россияне ведут обстрелы по мирному населению вдоль всей линии фронта, наиболее активно – на Марьинском, Авдеевском, Очеретинском и Торецком направлениях.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

На Авдеевском направлении россияне попытались прорвать нашу оборону, но потерпели неудачу. В самом городе роSSийские снаряды в сутки повредили несколько жилых домов, сельхозпредприятие, медицинское учреждение. Также вчера перебили газопровод и линии электроснабжения – к вечеру подачу электричества уже возобновили, сейчас продолжаются работы по возобновлению поставок газа.

В Очеретиному повреждены дома и перебиты электросети.

Фото: Павел Кириленко/Донецкая ОГА

В Марьинской общине под обстрелами Марьинка, Красногоровка и Новомихайловка. Повреждены электроснабжение — специалисты работают над восстановлением.

Фото: Павел Кириленко/Донецкая ОГА

На Торецком направлении под огнем "Градов" Нью-Йорк и близлежащие деревни. Есть поврежденное жилье, но без пострадавших.

Фото: Павло Кириленко/Донецька ОДА

Фото: Павло Кириленко/Донецька ОДА

Фото: Павло Кириленко/Донецька ОДА

Фото: Павло Кириленко/Донецька ОДА

Фото: Павло Кириленко/Донецька ОДА

Фото: Павло Кириленко/Донецька ОДА

Напомним, за вторник, 19 апреля оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов Донбасса, есть погибшие и раненые. Разрушения претерпели не менее 30 гражданских объектов.