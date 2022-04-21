Оккупанты активизировали обстрел по Харькову, жителей предупреждают об опасности: не покидайте укрытия

Харьков, пожар, война, обстрел

Оккупантам не хватает собственного человеческого ресурса.

За сутки оккупанты обстреляли Харьков и область около 15 раз, пострадали 5 человек. Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной военно-гражданской администрации Олег Синегубов.

Под вражеский огонь попали районы Салтовки, ХТЗ, Алексеевки. По области – в Дергачах, Золочевском направлении, Чуевском районе.

«Уменьшение интенсивности огня – это ложное представление. Спрогнозировать действия оккупантов очень сложно. Поэтому просим жителей без крайней необходимости не покидать мест укрытий», - добавил Синегубов.

Он рассказал, что оккупантам не хватает собственного человеческого ресурса. Уже пытались совершить призыв во временно захваченном Изюме, но это не удалось.

«РоSSияне пытаются шантажировать население. Горожане отказываются уезжать на территорию РФ, когда им предлагают. Хотят остаться в Украине», — рассказал Синегубов.

Мы писали, на очередной сессии Днепровского городского совета 21 апреля депутаты переименовали все улицы и переулки, имевшие в названии пресловутое наследство рф.

Теперь в городе топонимы посвящены преимущественно героическому отражению украинцами роSSийской агрессии.

Есть улицы Гостомельская, Ирпенская, переулки Конотопский и тому подобное. Главное архитектурно-планировочное управление Днепровского горсовета должно внести изменения в Градостроительный реестр, геофондов и адресную книгу.


Дарина Силина, politeka.net

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