Использование химоружия РФ в Украине проверяется – Зеленский

Президент Украины заявил, что РоSSия массово использует вакуумные бомбы на территории Украины, информирует ZN.ua.

Использование химоружия РФ в Украине проверяется – Зеленский
© Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что использование химического оружия оккупантами в Украине в настоящее время проверяется.

"Используются разные бомбы. Мы проверяем использование химического оружия со стороны РФ", - отметил Зеленский в интервью французскому телеканалу BFM TV.

Глава государства подчеркнул: "Мы выступаем как люди справедливые и базируемся на фактах. Профессионалы, специалисты должны взять образцы, и когда будут доказательства, мы покажем, какое химическое оружие и где они (русские – ред.) его использовали. Но прежде всего – факты".

По его словам, РФ массово использует запрещенные вакуумные бомбы в Украине.

"Что касается вакуумных бомб запрещенных, они их использовали, начиная с Харькова, и в других городах – этих примеров уже много. Там ничего доказывать, там уже все доказано", - добавил президент.


Анна Конюченко, ZN.ua

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