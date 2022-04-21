Премьер Хорватии заявил об отказе общаться с пророSSийски настроенным президентом

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что прекращает все контакты с президентом Зораном Милановичем и обвинил его в пророSSийских взглядах.

«Мы не намерены встречаться с ним в формате Совета нацбезопасности. Мы не собираемся встречаться с ним лицом к лицу, однозначно. Мы не собираемся тратить время и иметь физический контакт с кем-то, кто может таким вульгарным и возмутительным образом обращаться с политической партией, правительством и многими из нас в отдельности», – цитирует Пленковича Euractiv.

Он высказал мнение, что Миланович может быть роSSийским агентом, и добавил, что по его вине серьезно пострадал международный имидж Хорватии.

«Пока действует это правительство, ни один министр не будет с ним ездить, организовывать общие встречи и конференции. Мы будем его бойкотировать», - добавил Пленкович, комментируя слова президента, что партия главы правительства HDZ связана с бывшей югославской секретной службой, а все они «являются бандитами».