Оккупанты изолировали населенные пункты Великобурлукского района Харьковщины, волонтеров расстреливают
По состоянию на 20 апреля в районе отсутствует мобильная связь.
РоSSияне полностью изолируют от Украины оккупированные населенные пункты, запрещают эвакуацию и не допускают волонтеров.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
В частности, на сегодняшний день заблокированы все оккупированные населенные пункты Великобурлукского района, Харьковской области. Выезд возможен только на территорию РФ.
Действует абсолютный запрет на доставку гуманитарных грузов с контролируемой Украиной территории.
Местные жители предупреждены о том, что волонтеры, которые пытаются доставить помощь, расстреливаются. Недавно стало известно о расстреле волонтеров, ехавших из пгт Шевченково.
По состоянию на 20 апреля в районе отсутствует мобильная связь. Многие населенные пункты остались без электроснабжения.
“Не работают банкоматы, а продукты продаются по значительно завышенным ценам. Отсутствует медицинская помощь и снабжение лекарствами. Дороги, в том числе грунтовые – минируются”, – говорится в сообщении.