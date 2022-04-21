Оккупанты изолировали населенные пункты Великобурлукского района Харьковщины, волонтеров расстреливают

По состоянию на 20 апреля в районе отсутствует мобильная связь.

Оккупанты изолировали населенные пункты Великобурлукского района Харьковщины, волонтеров расстреливают

РоSSияне полностью изолируют от Украины оккупированные населенные пункты, запрещают эвакуацию и не допускают волонтеров.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

В частности, на сегодняшний день заблокированы все оккупированные населенные пункты Великобурлукского района, Харьковской области. Выезд возможен только на территорию РФ.

Действует абсолютный запрет на доставку гуманитарных грузов с контролируемой Украиной территории.

Местные жители предупреждены о том, что волонтеры, которые пытаются доставить помощь, расстреливаются. Недавно стало известно о расстреле волонтеров, ехавших из пгт Шевченково.

По состоянию на 20 апреля в районе отсутствует мобильная связь. Многие населенные пункты остались без электроснабжения.

“Не работают банкоматы, а продукты продаются по значительно завышенным ценам. Отсутствует медицинская помощь и снабжение лекарствами. Дороги, в том числе грунтовые – минируются”, – говорится в сообщении.

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